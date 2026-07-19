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Бойцы "Севера" уничтожили группу операторов БПЛА ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 19.07.2026
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Бойцы "Севера" уничтожили группу операторов БПЛА ВСУ в Сумской области

Группировка войск «Север» уничтожила мобильную группу операторов дронов ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Бук-М3" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Бук-М3 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Бук-М3" в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военные группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили мобильную группу операторов беспилотников ВСУ на Сумском направлении.
  • Координаты группы были переданы артиллеристам, и расчет орудия Д-30 оперативно поразил цель.
  • В результате атаки группа была полностью уничтожена, противник не успел поднять ни одного дрона.
КУРСК, 19 июл - РИА Новости. Военные группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили мобильную группу операторов беспилотников ВСУ на Сумском направлении, сообщил РИА Новости командир разведывательной группы с позывным Горизонт.
"Работали на ЛБС. Здесь противник наиболее активен, постоянно пытается менять позиции и уходить от обнаружения. Мы засекли мобильную группу операторов БПЛА: они перемещались, пытались развернуть оборудование для запуска дронов. Враги хорошо маскировались, но наша разведка вскрыла их", - рассказал Горизонт.
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Он уточнил, что координаты были переданы артиллеристам, после чего расчет орудия Д-30 оперативно занял огневую позицию и сразу поразил цель.
"В результате группа уничтожена полностью: ни техники, ни операторов. Противник не успел поднять ни одного дрона. Работаем на упреждение, не даем врагу закрепиться на передовой", - подчеркнул командир.
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