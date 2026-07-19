Бойцы "Севера" уничтожили группу операторов БПЛА ВСУ в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Военные группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили мобильную группу операторов беспилотников ВСУ на Сумском направлении.

Координаты группы были переданы артиллеристам, и расчет орудия Д-30 оперативно поразил цель.

В результате атаки группа была полностью уничтожена, противник не успел поднять ни одного дрона.

КУРСК, 19 июл - РИА Новости. Военные группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили мобильную группу операторов беспилотников ВСУ на Сумском направлении, сообщил РИА Новости командир разведывательной группы с позывным Горизонт.

"Работали на ЛБС. Здесь противник наиболее активен, постоянно пытается менять позиции и уходить от обнаружения. Мы засекли мобильную группу операторов БПЛА: они перемещались, пытались развернуть оборудование для запуска дронов. Враги хорошо маскировались, но наша разведка вскрыла их", - рассказал Горизонт.

Он уточнил, что координаты были переданы артиллеристам, после чего расчет орудия Д-30 оперативно занял огневую позицию и сразу поразил цель.