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ВС России уничтожили пикапы ВСУ у Алексеево-Дружковки и Малотарановки - РИА Новости, 19.07.2026
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05:05 19.07.2026
ВС России уничтожили пикапы ВСУ у Алексеево-Дружковки и Малотарановки

Дроноводы "Юга" уничтожили пикапы ВСУ у Алексеево-Дружковки и Малотарановки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы беспилотников российской «Южной» группировки войск уничтожили несколько транспортных средств ВСУ в районе населенных пунктов Алексеево-Дружковка и Малотарановка.
  • Ударные БПЛА вышли в район целей, нанесли удар по украинским военным автомобилям и уничтожили их, несмотря на наличие вдоль дороги заграждений из противодронных сетей.
  • Операторы дронов четвертой бригады также уничтожили два робототехнических комплекса ВСУ в Дружковке и сорвали доставку боеприпасов.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Операторы беспилотников российской "Южной" группировки войск уничтожили пикапы ВСУ на защищенной противодроновыми сетями трассе в районах Алексеево-Дружковки и Малотарановки, сообщили в Минобороны РФ.
"Операторы войск беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили несколько транспортных средств ВСУ в районе населенных пунктов Алексеево-Дружковка и Малотарановка в Краматорском районе", - говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что пикапы ВСУ с личным составом и материальными средствами были обнаружены на трассе расчетами четвертой отдельной мотострелковой бригады в ходе воздушной разведки в районе Алексеево-Дружковки и Малотарановки.
"Несмотря на наличие вдоль дороги заграждений из противодронных сетей, ударные БПЛА вышли в район целей, нанесли удар по украинским военным автомобилям и уничтожили их", - добавили в МО РФ.
Также в ведомстве сообщили, что операторы дронов четвертой бригады уничтожили два робототехнических комплекса ВСУ в Дружковке и сорвали доставку боеприпасов для боевиков.
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