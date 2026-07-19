ВС России уничтожили пикапы ВСУ у Алексеево-Дружковки и Малотарановки

Краткий пересказ от РИА ИИ Операторы беспилотников российской «Южной» группировки войск уничтожили несколько транспортных средств ВСУ в районе населенных пунктов Алексеево-Дружковка и Малотарановка.

Ударные БПЛА вышли в район целей, нанесли удар по украинским военным автомобилям и уничтожили их, несмотря на наличие вдоль дороги заграждений из противодронных сетей.

Операторы дронов четвертой бригады также уничтожили два робототехнических комплекса ВСУ в Дружковке и сорвали доставку боеприпасов.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Операторы беспилотников российской "Южной" группировки войск уничтожили пикапы ВСУ на защищенной противодроновыми сетями трассе в районах Алексеево-Дружковки и Малотарановки, сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы войск беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили несколько транспортных средств ВСУ в районе населенных пунктов Алексеево-Дружковка и Малотарановка в Краматорском районе", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что пикапы ВСУ с личным составом и материальными средствами были обнаружены на трассе расчетами четвертой отдельной мотострелковой бригады в ходе воздушной разведки в районе Алексеево-Дружковки и Малотарановки.

"Несмотря на наличие вдоль дороги заграждений из противодронных сетей, ударные БПЛА вышли в район целей, нанесли удар по украинским военным автомобилям и уничтожили их", - добавили в МО РФ