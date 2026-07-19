Краткий пересказ от РИА ИИ Лейтенант Саян Уйнукай-Оол возглавил наступление на опорный пункт противника.

Уйнукай-Оол уничтожил пулеметный расчет ВСУ точным броском гранаты, рискуя жизнью.

Благодаря его действиям штурмовая группа выполнила боевую задачу и захватила опорный пункт противника.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Заместитель командира роты российских Вооруженных Сил лейтенант Саян Уйнукай-Оол броском гранаты уничтожил пулеметный расчет ВСУ и спас российскую штурмовую группу от уничтожения, сообщили в Минобороны РФ.

Уйнукай-Оол во главе штурмовых групп подразделения лично вел наступление на опорный пункт противника.

Штурмовики скрытно выдвинулись на рубеж атаки, а на замаскированной позиции группа по команде лейтенанта рывком атаковала позиции противника. Однако боевики оперативно отреагировали и открыли огонь из тяжелых огневых средств.

"Саян, понимая, что группа будет уничтожена, рискуя жизнью под плотным пулеметным огнем, выдвинулся во фланг позиции пулеметного расчета противника. Скрытно подобравшись, он точным броском гранаты уничтожил пулеметный расчет противника и ворвался на позиции, продолжая вести бой", - говорится в сообщении.