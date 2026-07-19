Собянин поздравил школьников, победивших на олимпиаде в Китае

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московские школьники Дмитрий Гришко и Андрей Шишко завоевали золотые медали на 67-й Международной математической олимпиаде в Китае.
- Сборная России на соревновании получила шесть наград: четыре золотые и две серебряные медали.
- Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил московских школьников с победой и отметил их высокие результаты на российских и международных состязаниях.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин поздравил московских школьников, завоевавших золотые медали на 67-й Международной математической олимпиаде в Китае.
Математическая олимпиада объединила участников из более чем 100 стран с пяти континентов. Вопросы охватывали разные области математики, в первую очередь геометрию, теорию чисел, алгебру и комбинаторику. Россию на соревновании представляли шесть человек, включая двоих москвичей. Сборная получила шесть наград: четыре золотые и две серебряные медали.
Мэр отметил, что Дмитрий и Андрей не первый год показывают высокие результаты, они уже становились победителями и призерами российских и международных состязаний, в том числе Международной математической олимпиады и Romanian Masters of Mathematics, а также Китайской национальной олимпиады по математике.
"Хорошая подготовка ребят к олимпиадам соответствует задачам проекта "Все лучшее детям" нацпроекта "Молодежь и дети"", - заключил Собянин.