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Собянин поздравил школьников, победивших на олимпиаде в Китае - РИА Новости, 19.07.2026
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20:35 19.07.2026
Собянин поздравил школьников, победивших на олимпиаде в Китае

Собянин поздравил московских школьников с золотыми медалями на олимпиаде в Китае

© Фото : Правительство РоссииСборная России на 67-й Международной математической олимпиаде в Китае
Сборная России на 67-й Международной математической олимпиаде в Китае - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Фото : Правительство России
Сборная России на 67-й Международной математической олимпиаде в Китае. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московские школьники Дмитрий Гришко и Андрей Шишко завоевали золотые медали на 67-й Международной математической олимпиаде в Китае.
  • Сборная России на соревновании получила шесть наград: четыре золотые и две серебряные медали.
  • Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил московских школьников с победой и отметил их высокие результаты на российских и международных состязаниях.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин поздравил московских школьников, завоевавших золотые медали на 67-й Международной математической олимпиаде в Китае.
Математическая олимпиада объединила участников из более чем 100 стран с пяти континентов. Вопросы охватывали разные области математики, в первую очередь геометрию, теорию чисел, алгебру и комбинаторику. Россию на соревновании представляли шесть человек, включая двоих москвичей. Сборная получила шесть наград: четыре золотые и две серебряные медали.
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"Поздравляю московских школьников, завоевавших медали на Международной олимпиаде по математике в Китае. Выпускник столичной школы №57 Дмитрий Гришко и выпускник Лицея "Вторая школа" имени В.Ф. Овчинникова Андрей Шишко получили золото", - написал Собянин в канале на платформе "Макс".
Мэр отметил, что Дмитрий и Андрей не первый год показывают высокие результаты, они уже становились победителями и призерами российских и международных состязаний, в том числе Международной математической олимпиады и Romanian Masters of Mathematics, а также Китайской национальной олимпиады по математике.
"Хорошая подготовка ребят к олимпиадам соответствует задачам проекта "Все лучшее детям" нацпроекта "Молодежь и дети"", - заключил Собянин.
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