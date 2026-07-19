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В херсонском заповеднике "Аскания-Нова" восстановили электроснабжение - РИА Новости, 19.07.2026
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08:42 19.07.2026
В херсонском заповеднике "Аскания-Нова" восстановили электроснабжение

В Херсонской области восстановили электроснабжение заповедника "Аскания-Нова"

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередачи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Электроснабжение биосферного степного заповедника «Аскания-Нова» восстановлено.
  • Дизель-генераторы остановлены и остаются как резервные источники питания.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Электроснабжение старейшего в мире биосферного степного заповедника "Аскания-Нова" в Херсонской области, нарушенное из-за атак ВСУ, восстановлено, сообщил РИА Новости директор учреждения Дмитрий Мещеряков.
Ранее Мещеряков сообщал, что пожары, возникшие из-за атак беспилотников ВСУ, уничтожили свыше 3 тысяч гектаров заповедной степи. Кроме того, из-за атак ВСУ на подстанции, территория заповедника была вынуждена перейти на дизель-генераторы.
«
"Электроснабжение заповедника восстановлено", - сказал директор учреждения.
По его словам, дизель-генераторы остановлены и остаются как резервные источники питания на случай новых перебоев с электричеством.
Биосферный заповедник "Аскания-Нова" - особо охраняемая природная территория в Херсонской области. Является старейшим в мире степным заповедником. Основан в конце XIX века российским помещиком немецкого происхождения Фридрихом Эдуардовичем Фальц-Фейном. В состав заповедника входят типчаково-ковыльная степь – эталон степей планеты, дендрологический и зоологический парк. Общая площадь превышает 33 тысячи гектаров.
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