В херсонском заповеднике "Аскания-Нова" восстановили электроснабжение

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Электроснабжение старейшего в мире биосферного степного заповедника "Аскания-Нова" в Херсонской области, нарушенное из-за атак ВСУ, восстановлено, сообщил РИА Новости директор учреждения Дмитрий Мещеряков.

По его словам, дизель-генераторы остановлены и остаются как резервные источники питания на случай новых перебоев с электричеством.