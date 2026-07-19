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Мерц не ожидал столь сильного возмущения в Германии из-за скандала с Шпаном - РИА Новости, 19.07.2026
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16:59 19.07.2026
Мерц не ожидал столь сильного возмущения в Германии из-за скандала с Шпаном

Мерц: скандал вокруг Шпана нанес существенный ущерб репутации партии ХДС

© AP Photo / Mindaugas KulbisКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йенс Шпан ушел в отставку из-за скандала с суррогатным материнством.
  • Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что скандал вокруг Шпана нанес существенный ущерб репутации партии ХДС.
  • После ухода Шпана полномочия временно исполняющего обязанности руководителя фракции ХДС/ХСС взял на себя председатель земельной группы ХСС Александр Хоффманн.
БЕРЛИН, 19 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что не ожидал столь сильного возмущения в Германии из-за скандала с главой фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йенсом Шпаном.
Шпан сообщил 18 июля об отставке с поста главы фракции на фоне скандала с суррогатным материнством. Он и его супруг (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) завели ребенка от суррогатной матери в США, тогда как в Германии это запрещено. В ФРГ Шпана обвинили в двойной морали, так как ранее он критиковал такой способ деторождения.
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"По крайней мере, (ожидал - ред.) не в таком масштабе, но, вероятно, это было связано и с его (Шпана - ред.) личностью, и с тем, как он об этом сообщил, и это вызвало довольно сильное возмущение", - отметил Мерц в интервью телеканалу ZDF в ответ на соответствующий вопрос.
Он также признал, что скандал вокруг Шпана нанес существенный ущерб репутации партии ХДС, для которой, по его словам, тема суррогатного материнства является одной из центральных с точки зрения христианских ценностей и морали.
"Мне это стало предельно ясно вчера в течение дня. И именно поэтому мы и предприняли соответствующие действия", - отметил в этой связи Мерц.
Канцлер подтвердил, что Шпан проинформировал ХДС об использовании процедуры суррогатного материнства "очень и очень поздно". В то же время он не стал отвечать на вопрос о том, чувствует ли себя после этого обманутым своим соратником по партии.
"Я не хочу сейчас здесь публично давать оценку этому, но сам процесс как таковой завершен. Он (Шпан - ред.) ушел в отставку", - резюмировал канцлер ФРГ.
После ухода Шпана полномочия временно исполняющего обязанности руководителя фракции ХДС/ХСС в бундестаге взял на себя председатель земельной группы ХСС Александр Хоффманн.
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