В последние дни журналист Шолохов снимал фильм о своей супруге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Журналист и телеведущий Сергей Шолохов в последние дни снимал фильм о своей супруге — писательнице и публицисте Татьяне Москвиной.
- Сергей Шолохов скончался в возрасте 67 лет из-за продолжительной болезни.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Журналист и телеведущий Сергей Шолохов в последние дни снимал фильм о своей супруге - писательнице и публицисте Татьяне Москвиной, сообщила киностудия "Ленфильм".
Ранее его пасынок Всеволод Москвин сообщил, что Шолохов скончался в возрасте 67 лет. Как уточнили РИА Новости в его окружении, причиной смерти стала продолжительная болезнь.
"Он был большим другом "Ленфильма", во всех своих передачах, имевших многомиллионную аудиторию, рассказывал о новых и классических фильмах киностудии, поддерживал теплые отношения со многими ленфильмовцами. В последние дни снимал фильм о своей жене, писательнице и публицисте Татьяне Москвиной", - говорится в сообщении.
"Ленфильм" выразил соболезнование близким Шолохова.
Сергей Шолохов являлся лауреатом конкурса прессы "Золотое перо - 96" в номинации "Журналист года" и академиком киноакадемии "Ника". Шолохов стал известен благодаря работе в программе ленинградского телевидения "Пятое колесо", один из выпусков которой носил провокационное название "Ленин – гриб". Благодаря Шолохову и гостю той передачи музыканту Сергею Курехину эта фраза стала одним из первых российских мемов. Также он был известен как ведущий программы "Тихий дом", посвященной кинематографу и культуре.
Журналистка и писательница Москвина умерла в 2022 году на 64-м году жизни в больнице Санкт-Петербурга после операции.