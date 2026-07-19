В последние дни журналист Шолохов снимал фильм о своей супруге

Краткий пересказ от РИА ИИ Журналист и телеведущий Сергей Шолохов в последние дни снимал фильм о своей супруге — писательнице и публицисте Татьяне Москвиной.

Сергей Шолохов скончался в возрасте 67 лет из-за продолжительной болезни.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Журналист и телеведущий Сергей Шолохов в последние дни снимал фильм о своей супруге - писательнице и публицисте Татьяне Москвиной, сообщила киностудия "Ленфильм".

Ранее его пасынок Всеволод Москвин сообщил, что Шолохов скончался в возрасте 67 лет. Как уточнили РИА Новости в его окружении, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

"Он был большим другом " Ленфильма ", во всех своих передачах, имевших многомиллионную аудиторию, рассказывал о новых и классических фильмах киностудии, поддерживал теплые отношения со многими ленфильмовцами. В последние дни снимал фильм о своей жене, писательнице и публицисте Татьяне Москвиной", - говорится в сообщении.

"Ленфильм" выразил соболезнование близким Шолохова.

Сергей Шолохов являлся лауреатом конкурса прессы "Золотое перо - 96" в номинации "Журналист года" и академиком киноакадемии " Ника ". Шолохов стал известен благодаря работе в программе ленинградского телевидения "Пятое колесо", один из выпусков которой носил провокационное название "Ленин – гриб". Благодаря Шолохову и гостю той передачи музыканту Сергею Курехину эта фраза стала одним из первых российских мемов. Также он был известен как ведущий программы "Тихий дом", посвященной кинематографу и культуре.