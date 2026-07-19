В окружении Шолохова рассказали, что он тяжело переживал смерть жены

Краткий пересказ от РИА ИИ Журналист Сергей Шолохов тяжело переживал уход супруги и из-за переживаний тяжело болел, похудел и замкнулся в себе.

Сергей Шолохов скончался в возрасте 67 лет из-за продолжительной болезни.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Журналист Сергей Шолохов очень тяжело переживал уход супруги Татьяны Москвиной, на фоне переживаний тяжело болел, похудел и замкнулся в себе, сообщили РИА Новости в его окружении.

Ранее его сын Всеволод Москвин рассказал, что Шолохов скончался в возрасте 67 лет. Как уточнили РИА Новости в его окружении, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

"Я встречалась с ним весной, в мае. Он был толщиной в мою руку. После смерти Тани он очень исхудал и замкнулся в себе", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, Шолохов медленно угасал и в итоге окончательно покинул этот мир.

"Еще два дня назад мы переписывались. Что с ним происходило - никто не знал, он никогда не жаловался", - добавила собеседница агентства, говоря о последних днях жизни журналиста.