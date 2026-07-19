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В окружении Шолохова рассказали, что он тяжело переживал смерть жены - РИА Новости, 19.07.2026
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15:51 19.07.2026 (обновлено: 15:54 19.07.2026)
В окружении Шолохова рассказали, что он тяжело переживал смерть жены

В окружении Шолохова рассказали, что он замкнулся после смерти жены

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЖурналист Сергей Шолохов
Журналист Сергей Шолохов - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Журналист Сергей Шолохов . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Журналист Сергей Шолохов тяжело переживал уход супруги и из-за переживаний тяжело болел, похудел и замкнулся в себе.
  • Сергей Шолохов скончался в возрасте 67 лет из-за продолжительной болезни.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Журналист Сергей Шолохов очень тяжело переживал уход супруги Татьяны Москвиной, на фоне переживаний тяжело болел, похудел и замкнулся в себе, сообщили РИА Новости в его окружении.
Ранее его сын Всеволод Москвин рассказал, что Шолохов скончался в возрасте 67 лет. Как уточнили РИА Новости в его окружении, причиной смерти стала продолжительная болезнь.
"Я встречалась с ним весной, в мае. Он был толщиной в мою руку. После смерти Тани он очень исхудал и замкнулся в себе", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, Шолохов медленно угасал и в итоге окончательно покинул этот мир.
"Еще два дня назад мы переписывались. Что с ним происходило - никто не знал, он никогда не жаловался", - добавила собеседница агентства, говоря о последних днях жизни журналиста.
Журналистка и писательница Москвина умерла в 2022 году на 64-м году жизни в больнице Санкт-Петербурга после операции.
 
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