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В окружении Шолохова назвали причину смерти журналиста - РИА Новости, 19.07.2026
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14:26 19.07.2026 (обновлено: 16:18 19.07.2026)
В окружении Шолохова назвали причину смерти журналиста

РИА Новости: причиной смерти журналиста Шолохова стала продолжительная болезнь

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЖурналист Сергей Шолохов
Журналист Сергей Шолохов - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Журналист Сергей Шолохов скончался в возрасте 67 лет.
  • Причиной смерти стала продолжительная и тяжелая болезнь.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Причиной смерти журналиста Сергея Шолохова стала продолжительная болезнь, сообщили РИА Новости в его окружении.
"Сережа очень давно болел, просто он не жаловался. Но он был давно и тяжело болен", — сказала собеседница агентства.
Сергей Шолохов умер 18 июля. Ему было 67 лет. О дате и месте прощания и похорон будет известно позже.
Шолохов стал известен благодаря работе в программе ленинградского телевидения "Пятое колесо", один из выпусков которой носил провокационное название "Ленин — гриб". Благодаря Шолохову и гостю той передачи — музыканту Сергею Курехину — эта фраза стала одним из первых российских мемов.
 
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