В окружении Шолохова назвали причину смерти журналиста

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Журналист Сергей Шолохов скончался в возрасте 67 лет.
- Причиной смерти стала продолжительная и тяжелая болезнь.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Причиной смерти журналиста Сергея Шолохова стала продолжительная болезнь, сообщили РИА Новости в его окружении.
"Сережа очень давно болел, просто он не жаловался. Но он был давно и тяжело болен", — сказала собеседница агентства.
Сергей Шолохов умер 18 июля. Ему было 67 лет. О дате и месте прощания и похорон будет известно позже.
Шолохов стал известен благодаря работе в программе ленинградского телевидения "Пятое колесо", один из выпусков которой носил провокационное название "Ленин — гриб". Благодаря Шолохову и гостю той передачи — музыканту Сергею Курехину — эта фраза стала одним из первых российских мемов.