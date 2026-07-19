В ОП предложили изменить систему проверки домашних заданий в школах

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Домашние задания в российских школах следует проверять в устной форме, чтобы ученики объясняли, как выполнили работу, эта инициатива позволит снизить использование искусственного интеллекта в учебе, заявил РИА Новости замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб.

"Я считаю, что нужно выделять больше времени на уроках для проверки домашних заданий. И проверка должна осуществляться в устной форме", - заключил Гриб.