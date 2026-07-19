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В ОП предложили изменить систему проверки домашних заданий в школах - РИА Новости, 19.07.2026
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03:35 19.07.2026
В ОП предложили изменить систему проверки домашних заданий в школах

Замсекретаря ОП Гриб призвал проверять домашние задания школьников устно

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкУрок математики
Урок математики - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Артем Житенев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб заявил, что домашние задания в российских школах следует проверять в устной форме.
  • Устная проверка домашних заданий позволит снизить использование искусственного интеллекта в учебе.
  • Владислав Гриб считает, что нужно выделять больше времени на уроках для проверки домашних заданий в устной форме.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Домашние задания в российских школах следует проверять в устной форме, чтобы ученики объясняли, как выполнили работу, эта инициатива позволит снизить использование искусственного интеллекта в учебе, заявил РИА Новости замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб.
"Нельзя допускать, чтобы ученик выполнил домашнее задание с помощью искусственного интеллекта, сдал, получил пятерку. Домашние задания нуждаются в устной верификации, в устной проверке обязательно. То есть ты не просто принес письменную работу, а обязательно должен устно объяснить, как ты ее сделал", - сказал Гриб.
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Замсекретаря ОП РФ подчеркнул, что школьники должны устно подтверждать свои знания, иначе использование искусственного интеллекта при выполнении домашних заданий будет только расти, что станет самообманом как для учеников, так и для учителей.
"Я считаю, что нужно выделять больше времени на уроках для проверки домашних заданий. И проверка должна осуществляться в устной форме", - заключил Гриб.
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