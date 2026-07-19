Анна Щербакова сообщила о помолвке

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Олимпийская чемпионка фигуристка Анна Щербакова сообщила о своей помолвке.

Щербаковой 22 года, она является олимпийской чемпионкой 2022 года, чемпионкой мира (2021) и Европы (2022).