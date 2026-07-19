Анна Щербакова сообщила о помолвке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова сообщила о своей помолвке.
- Спортсменка опубликовала фотографию с кольцом на безымянном пальце в своем Telegram-канале.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Олимпийская чемпионка фигуристка Анна Щербакова сообщила о своей помолвке.
Спортсменка опубликовала фотографию с кольцом на безымянном пальце в своем Telegram-канале с подписью "19.07.26".
Щербаковой 22 года, она является олимпийской чемпионкой 2022 года, чемпионкой мира (2021) и Европы (2022).