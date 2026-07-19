Рейтинг@Mail.ru
Кондратюк объяснила, почему не комментирует матчи Сафонова - РИА Новости Спорт, 19.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:07 19.07.2026 (обновлено: 16:12 19.07.2026)
Кондратюк объяснила, почему не комментирует матчи Сафонова

Марина Кондратюк не хочет давать комментарии по поводу матчей Матвея Сафонова

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Матвей Сафонов. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Марина Кондратюк, супруга вратаря "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова, рассказала, что не дает комментарии по поводу матчей мужа.
  • Сафонов поддерживает идею обсуждений футбола и своих матчей с женой, но не сразу после игры и вне дома.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Супруга вратаря французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова Марина Кондратюк рассказала, что не дает комментарии по поводу матчей голкипера, поскольку не хочет, чтобы мужу было стыдно.
Для Сафонова это второй брак. Со своей первой женой Анастасией Казачек он расстался в 2021 году, у него и бывшей супруги есть общая дочь. Сафонов и Кондратюк женились весной 2025 года, а в июне 2026 года пара сыграла свадьбу.
Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов и его супруга Марина Кондратюк - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
Жена Сафонова рассказала о ревности
Вчера, 15:48
"Пока он в хорошем настроении, мы можем что-то обсудить. У нас есть запрет на разговоры о футболе вне дома. Я не даю комментарии по поводу его матчей, это исключено. Его позиция дала мне фундамент, что не хочу быть "женой футболиста" и давать комментарии. Не хочется быть посмешищем и чтобы Матвею было стыдно", - рассказала Кондратюк в рамках лектория на VK Fest.
Сам Сафонов также поделился мнением по поводу комментариев супруги о его матчах. "Это не просто так. Когда пошли результаты, меня регулярно стали звать на шоу, и я сказал, что мне это неинтересно. После этого стали обращаться к Марине. Но все вопросы были с моим именем. Я ей говорю: "Где твоя личность? Тебя зовут, потому что есть мое имя". Но если будет интервью, где будет интересна ее личность, я ее первой поддержу", - сказал он.
"Мариша знает, что ей не стоит самой начинать разговор о футболе. Когда я вымотан, могут быть эмоциональные качели. Но она всегда выслушивает, когда мне нужно поделиться. Я за то, чтобы обсуждать футбол и свои матчи, но не сразу после. Вместе смотрим обзоры", - добавил вратарь французского клуба.
Сафонову 27 лет, с 2024 года он играет за "ПСЖ". В мае вратарь стал первым в истории российским футболистом, который дважды побеждал в Лиге чемпионов.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Сафонов пожаловался в Конституционный суд на норму об уплате алиментов
8 июля, 16:07
 
Матвей СафоновПари Сен-Жермен (ПСЖ)Лига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Испания
    Аргентина
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    Л. Дардери
    66
    43
  • Футбол
    Завершен
    Урал
    Енисей
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    КАМАЗ
    Нижний Новгород
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Текстильщик
    Уфа
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Шинник
    Ленинградец
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Велес
    ФK Челябинск
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Спартак Кострома
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    Волга Ульяновск
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Нефтехимик
    0
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Зенит
    Спартак Москва
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    М. Саккари
    А. Корнеева
    67
    15
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Аргентина
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Англия
    4
    6
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Испания
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала