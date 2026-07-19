Кондратюк объяснила, почему не комментирует матчи Сафонова

Краткий пересказ от РИА ИИ Марина Кондратюк, супруга вратаря "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова, рассказала, что не дает комментарии по поводу матчей мужа.

Сафонов поддерживает идею обсуждений футбола и своих матчей с женой, но не сразу после игры и вне дома.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Супруга вратаря французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова Марина Кондратюк рассказала, что не дает комментарии по поводу матчей голкипера, поскольку не хочет, чтобы мужу было стыдно.

Для Сафонова это второй брак. Со своей первой женой Анастасией Казачек он расстался в 2021 году, у него и бывшей супруги есть общая дочь. Сафонов и Кондратюк женились весной 2025 года, а в июне 2026 года пара сыграла свадьбу.

"Пока он в хорошем настроении, мы можем что-то обсудить. У нас есть запрет на разговоры о футболе вне дома. Я не даю комментарии по поводу его матчей, это исключено. Его позиция дала мне фундамент, что не хочу быть "женой футболиста" и давать комментарии. Не хочется быть посмешищем и чтобы Матвею было стыдно", - рассказала Кондратюк в рамках лектория на VK Fest.

Сам Сафонов также поделился мнением по поводу комментариев супруги о его матчах. "Это не просто так. Когда пошли результаты, меня регулярно стали звать на шоу, и я сказал, что мне это неинтересно. После этого стали обращаться к Марине. Но все вопросы были с моим именем. Я ей говорю: "Где твоя личность? Тебя зовут, потому что есть мое имя". Но если будет интервью, где будет интересна ее личность, я ее первой поддержу", - сказал он.

"Мариша знает, что ей не стоит самой начинать разговор о футболе. Когда я вымотан, могут быть эмоциональные качели. Но она всегда выслушивает, когда мне нужно поделиться. Я за то, чтобы обсуждать футбол и свои матчи, но не сразу после. Вместе смотрим обзоры", - добавил вратарь французского клуба.