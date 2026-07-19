Рейтинг@Mail.ru
Жена Сафонова рассказала о ревности - РИА Новости Спорт, 19.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:48 19.07.2026 (обновлено: 15:54 19.07.2026)
Жена Сафонова рассказала о ревности

Марина Кондратюк: у Матвея Сафонова атрофировано чувство ревности

© Фото : Соцсети Матвея СафоноваВратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов и его супруга Марина Кондратюк
Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов и его супруга Марина Кондратюк - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Фото : Соцсети Матвея Сафонова
Вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов и его супруга Марина Кондратюк. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Супруга вратаря футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова Марина Кондратюк рассказала, что у ее мужа атрофировано чувство ревности.
  • Матвей Сафонов и Марина Кондратюк поженились весной 2025 года, а в июне 2026 года пара сыграла свадьбу.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Супруга вратаря футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова Марина Кондратюк рассказала, что у ее мужа атрофировано чувство ревности из-за уверенности в себе.
Для Сафонова это второй брак. Со своей первой женой Анастасией Казачек он расстался в 2021 году, у него и бывшей супруги есть общая дочь. Сафонов и Кондратюк женились весной 2025 года, а в июне 2026 года пара сыграла свадьбу.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Адвокат оценил шансы Сафонова добиться пересмотра взыскания алиментов
13 июля, 17:31
"У моего мужа атрофировано чувство ревности. Он считает, что настолько крут… Шучу, он просто уверен в себе", - заявила Кондратюк в рамках лектория на VK Fest.
Также Сафонов рассказал, что их пара не совершает бесполезных покупок и подходит к данному вопросу "с головой", но не отказывает себе, если какая-то вещь действительно понравилась.
"Без Матвея я крупные покупки не совершаю. Жду, пока у Матвея будет выходной, чтобы мы вместе пошли. Мне хочется, чтобы он одобрил покупки", - подтвердила Кондратюк.
Сафонову 27 лет, с 2024 года он играет за "ПСЖ". В мае вратарь стал первым в истории российским футболистом, который дважды побеждал в Лиге чемпионов.
Вратарь ПСЖ и сборной России по футболу Матвей Сафонов и его супруга Марина Кондратюк - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
Сафонов рассказал о сюжете на французском ТВ о его успехах в математике
11 июля, 11:39
 
ФутболСпортМатвей СафоновПари Сен-Жермен (ПСЖ)Лига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Испания
    Аргентина
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    Л. Дардери
    66
    43
  • Футбол
    Завершен
    Урал
    Енисей
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    КАМАЗ
    Нижний Новгород
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Текстильщик
    Уфа
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Шинник
    Ленинградец
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Велес
    ФK Челябинск
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Спартак Кострома
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    Волга Ульяновск
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Нефтехимик
    0
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Зенит
    Спартак Москва
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    М. Саккари
    А. Корнеева
    67
    15
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Аргентина
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Англия
    4
    6
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Испания
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала