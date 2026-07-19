Жена Сафонова рассказала о ревности

Краткий пересказ от РИА ИИ Супруга вратаря футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова Марина Кондратюк рассказала, что у ее мужа атрофировано чувство ревности.

Матвей Сафонов и Марина Кондратюк поженились весной 2025 года, а в июне 2026 года пара сыграла свадьбу.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Супруга вратаря футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова Марина Кондратюк рассказала, что у ее мужа атрофировано чувство ревности из-за уверенности в себе.

Для Сафонова это второй брак. Со своей первой женой Анастасией Казачек он расстался в 2021 году, у него и бывшей супруги есть общая дочь. Сафонов и Кондратюк женились весной 2025 года, а в июне 2026 года пара сыграла свадьбу.

"У моего мужа атрофировано чувство ревности. Он считает, что настолько крут… Шучу, он просто уверен в себе", - заявила Кондратюк в рамках лектория на VK Fest.

Также Сафонов рассказал, что их пара не совершает бесполезных покупок и подходит к данному вопросу "с головой", но не отказывает себе, если какая-то вещь действительно понравилась.

"Без Матвея я крупные покупки не совершаю. Жду, пока у Матвея будет выходной, чтобы мы вместе пошли. Мне хочется, чтобы он одобрил покупки", - подтвердила Кондратюк.