В Бухаресте гвардеец потерял сознание во время церемонии ко Дню авиации

Краткий пересказ от РИА ИИ Гвардеец потерял сознание рядом с начальником генштаба Румынии Георге Владом во время церемонии ко Дню авиации в Бухаресте.

Генерал-лейтенант Влад продолжил свое выступление, не прервавшись из-за инцидента.

К оказанию помощи пострадавшему оперативно подключились другие офицеры и глава департамента по чрезвычайным ситуациям Румынии Раэд Арафат.

КИШИНЕВ, 19 июл – РИА Новости. Гвардеец во время церемонии ко Дню авиации в Бухаресте потерял сознание рядом с начальником генштаба Румынии Георге Владом, который не прервал свое выступление во время инцидента, сообщил телеканал Digi24, опубликовавший соответствующее видео.

Инцидент произошел в воскресенье у Монумента героев авиации в румынской столице, где прошли военные и религиозные церемонии, а также демонстрационные полеты.

На опубликованных кадрах видно, как военнослужащий 30-й гвардейской бригады "Михай Витязул" пошатнулся и упал без чувств. При этом генерал-лейтенант Влад, выступавший рядом, проигнорировал инцидент и продолжил речь.

К оказанию помощи пострадавшему оперативно подключились другие офицеры и присутствовавший на мероприятии глава департамента по чрезвычайным ситуациям Румынии Раэд Арафат.