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В Бухаресте гвардеец потерял сознание во время церемонии ко Дню авиации - РИА Новости, 19.07.2026
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17:31 19.07.2026
В Бухаресте гвардеец потерял сознание во время церемонии ко Дню авиации

Digi24: в Румынии гвардеец потерял сознание рядом с начальником генштаба

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гвардеец потерял сознание рядом с начальником генштаба Румынии Георге Владом во время церемонии ко Дню авиации в Бухаресте.
  • Генерал-лейтенант Влад продолжил свое выступление, не прервавшись из-за инцидента.
  • К оказанию помощи пострадавшему оперативно подключились другие офицеры и глава департамента по чрезвычайным ситуациям Румынии Раэд Арафат.
КИШИНЕВ, 19 июл – РИА Новости. Гвардеец во время церемонии ко Дню авиации в Бухаресте потерял сознание рядом с начальником генштаба Румынии Георге Владом, который не прервал свое выступление во время инцидента, сообщил телеканал Digi24, опубликовавший соответствующее видео.
Инцидент произошел в воскресенье у Монумента героев авиации в румынской столице, где прошли военные и религиозные церемонии, а также демонстрационные полеты.
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На опубликованных кадрах видно, как военнослужащий 30-й гвардейской бригады "Михай Витязул" пошатнулся и упал без чувств. При этом генерал-лейтенант Влад, выступавший рядом, проигнорировал инцидент и продолжил речь.
К оказанию помощи пострадавшему оперативно подключились другие офицеры и присутствовавший на мероприятии глава департамента по чрезвычайным ситуациям Румынии Раэд Арафат.
День авиации Румынии и военно-воздушных сил отмечают ежегодно 20 июля. Праздник посвящен признанию роли военной и гражданской авиации в обеспечении безопасности страны.
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