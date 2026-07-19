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VK Fest в Москве прошел без происшествий, сообщила Росгвардия - РИА Новости, 19.07.2026
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15:56 19.07.2026 (обновлено: 16:43 19.07.2026)
VK Fest в Москве прошел без происшествий, сообщила Росгвардия

Росгвардия: крупнейший музыкальный фестиваль VK Fest состоялся без происшествий

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкБаннеры фестиваля VK Fest 2026 на ВДНХ в Москве
Баннеры фестиваля VK Fest 2026 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Баннеры фестиваля VK Fest 2026 на ВДНХ в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Крупнейший музыкальный фестиваль VK Fest на ВДНХ в Москве прошел без происшествий.
  • Перед открытием фестиваля инженерно-технические группы ОМОН «Авангард» обследовали площадки на предмет антитеррористической защищенности.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Крупнейший музыкальный фестиваль VK Fest на ВДНХ в Москве состоялся без происшествий, сообщили в Росгвардии.
"В ходе масштабного культурно-развлекательного мероприятия на ВДНХ столичные росгвардейцы совместно с коллегами из полиции осуществляли патрулирование территории его проведения, а также следили за правопорядком на ближайших станциях МЦК и ж/д-вокзалах Москвы", – говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
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По данным ведомства, перед открытием 18 июля инженерно-технические группы ОМОН "Авангард" обследовали площадки фестиваля на предмет антитеррористической защищенности.
Отмечается, что в это же время сотрудники Росгвардии обеспечивали безопасность на футбольном матче "Динамо" – ЦСКА на "ВТБ Арене", где нарушений также не зафиксировали.
VK Fest прошел 18 и 19 июля на территории ВДНХ в Москве.
В прошлом году VK Fest посетили более 205 тысяч человек в пяти городах, фестиваль был занесен в Книгу рекордов России по количеству выступающих артистов – 295 исполнителей и музыкальных коллективов.
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