VK Fest в Москве прошел без происшествий, сообщила Росгвардия

Краткий пересказ от РИА ИИ Крупнейший музыкальный фестиваль VK Fest на ВДНХ в Москве прошел без происшествий.

Перед открытием фестиваля инженерно-технические группы ОМОН «Авангард» обследовали площадки на предмет антитеррористической защищенности.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Крупнейший музыкальный фестиваль VK Fest на ВДНХ в Москве состоялся без происшествий, сообщили в Росгвардии.

"В ходе масштабного культурно-развлекательного мероприятия на ВДНХ столичные росгвардейцы совместно с коллегами из полиции осуществляли патрулирование территории его проведения, а также следили за правопорядком на ближайших станциях МЦК и ж/д-вокзалах Москвы", – говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс"

По данным ведомства, перед открытием 18 июля инженерно-технические группы ОМОН "Авангард" обследовали площадки фестиваля на предмет антитеррористической защищенности.

Отмечается, что в это же время сотрудники Росгвардии обеспечивали безопасность на футбольном матче "Динамо" – ЦСКА на "ВТБ Арене", где нарушений также не зафиксировали.

VK Fest прошел 18 и 19 июля на территории ВДНХ в Москве.