Ликсутов: промдостижения ОЭЗ Москвы покажут на Северном речном вокзале

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Фестиваль, приуроченный к 20-летию особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", пройдет на Северном речном вокзале 22 августа, там представят промышленные достижения, сообщил в воскресенье заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он рассказал, что на сегодняшний день главная промышленная площадка города объединяет свыше 240 высокотехнологичных компаний, на которых заняты более 33 тысяч человек.

"За 20 лет ОЭЗ “Технополис Москва” превратилась в одну из главных промышленных площадок страны. Здесь сосредоточены передовые производства – от микроэлектроники до биомедицины и робототехники. Мы хотим, чтобы москвичи увидели эту инфраструктуру вживую. Поэтому ОЭЗ проводит специальное мероприятие на Северном речном вокзале", – приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) слова Ликсутова.

Заместитель мэра добавил, что гости фестиваля смогут узнать, как устроены современные производства, пообщаться с экспертами и провести время на набережной.

Как отметили в пресс-службе, гостей будет ждать программа для всех возрастов. На гига-выставке покажут продукцию резидентов особой экономической зоны "Технополис Москва" и экспонаты из музеев предприятий. А эксперты проведут лекции и ток-шоу, организуют квизы и мастер-классы. Желающие смогут получить профориентационные консультации.

Отдельный блок на фестивале будет посвящен экологии. Гости увидят опыты с биоразлагаемыми материалами и познакомятся с выставкой электромобилей "Зеленый транспорт". На площадке также можно будет проверить, какой экологический след оставляет ваша семья, — для этого подготовили интерактивный калькулятор. В специальной зоне "Вторая жизнь электроники" старые смартфоны и планшеты примут на утилизацию. Дети нарисуют коллективное граффити "Экогород будущего".

Для студентов, предпринимателей и инвесторов организуют отдельную площадку. Там можно будет пообщаться с представителями высших учебных заведений и компаний в формате нетворкинга. Для детей от четырех лет подготовили научные эксперименты, игры и мастер-классы. Ребята встретятся с аниматором Технариком и попробуют поработать за интерактивными столами.

На территории фестиваля также оборудуют фотозоны и творческую площадку, уточнили в пресс-службе. Для гостей будут работать передвижные кафе с полезным питанием и зона с шахматами. Кроме того, организуют занятия по зумбе и мастер-класс по рыбной ловле. Завершит праздник шоу-программа с выступлением заслуженного артиста России Валерия Сюткина. Для участия необходима предварительная регистрация.