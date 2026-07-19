Прокуратура проверяет данные о возможной утечке нефтепродуктов под Пермью

ПЕРМЬ, 19 июл - РИА Новости. Прокуратура проверяет данные о возможной утечке нефтепродуктов в Пермском округе, осматриваются расположенные по течению местной реки производства и хранилища, сообщили РИА Новости в краевом надзорном органе.

"Проверка начата. Сотрудники выезжали на место. Отобраны пробы почвы и воды. Проверят расположенные по течению реки производства, хранилища на возможные утечки. По итогам проверки будут приняты меры реагирования", - сообщили в прокуратуре.

Глава Пермского округа Ольга Андрианова в воскресенье сообщила, что экологические службы собирают пленку с поверхности местных рек Пыж и Мулянка. Кроме того, на водоемах установлены боновые заграждения, не позволяющие загрязнению распространяться дальше. Также волонтеры и сотрудники зоопарка помогают на указанных реках птицам и животным, осматривают и очищают их.