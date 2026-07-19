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Прокуратура проверяет данные о возможной утечке нефтепродуктов под Пермью - РИА Новости, 19.07.2026
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17:34 19.07.2026
Прокуратура проверяет данные о возможной утечке нефтепродуктов под Пермью

Прокуратура проверяет данные о возможном разливе нефтепродуктов под Пермью

© Фото : Прокуратура Московской областиСотрудник прокуратуры
Сотрудник прокуратуры - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Фото : Прокуратура Московской области
Сотрудник прокуратуры. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура проверяет данные о возможной утечке нефтепродуктов в Пермском округе.
  • Сотрудники прокуратуры выехали на место, отобрали пробы почвы и воды, а также планируют проверить производства и хранилища на возможные утечки.
  • Экологические службы собирают пленку с поверхности рек Пыж и Мулянка, а волонтеры и сотрудники зоопарка помогают птицам и животным.
ПЕРМЬ, 19 июл - РИА Новости. Прокуратура проверяет данные о возможной утечке нефтепродуктов в Пермском округе, осматриваются расположенные по течению местной реки производства и хранилища, сообщили РИА Новости в краевом надзорном органе.
Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация о возможном разливе нефтепродуктов под Пермью. В частности, жители писали, что у улицы Верхне-Муллинской вода в реке Пыж стала черной.
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"Проверка начата. Сотрудники выезжали на место. Отобраны пробы почвы и воды. Проверят расположенные по течению реки производства, хранилища на возможные утечки. По итогам проверки будут приняты меры реагирования", - сообщили в прокуратуре.
Собеседник агентства добавил, что ситуация может быть связана с подмывом грунта и сильными ливнями, которые наблюдаются в июле в Пермском крае, а выход на поверхность нефтепродуктов не обязательно связан с прямым умыслом на незаконный сброс.
Глава Пермского округа Ольга Андрианова в воскресенье сообщила, что экологические службы собирают пленку с поверхности местных рек Пыж и Мулянка. Кроме того, на водоемах установлены боновые заграждения, не позволяющие загрязнению распространяться дальше. Также волонтеры и сотрудники зоопарка помогают на указанных реках птицам и животным, осматривают и очищают их.
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