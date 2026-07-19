Прокуратура проверяет данные о возможной утечке нефтепродуктов под Пермью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прокуратура проверяет данные о возможной утечке нефтепродуктов в Пермском округе.
- Сотрудники прокуратуры выехали на место, отобрали пробы почвы и воды, а также планируют проверить производства и хранилища на возможные утечки.
- Экологические службы собирают пленку с поверхности рек Пыж и Мулянка, а волонтеры и сотрудники зоопарка помогают птицам и животным.
ПЕРМЬ, 19 июл - РИА Новости. Прокуратура проверяет данные о возможной утечке нефтепродуктов в Пермском округе, осматриваются расположенные по течению местной реки производства и хранилища, сообщили РИА Новости в краевом надзорном органе.
Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация о возможном разливе нефтепродуктов под Пермью. В частности, жители писали, что у улицы Верхне-Муллинской вода в реке Пыж стала черной.
"Проверка начата. Сотрудники выезжали на место. Отобраны пробы почвы и воды. Проверят расположенные по течению реки производства, хранилища на возможные утечки. По итогам проверки будут приняты меры реагирования", - сообщили в прокуратуре.
Собеседник агентства добавил, что ситуация может быть связана с подмывом грунта и сильными ливнями, которые наблюдаются в июле в Пермском крае, а выход на поверхность нефтепродуктов не обязательно связан с прямым умыслом на незаконный сброс.
Глава Пермского округа Ольга Андрианова в воскресенье сообщила, что экологические службы собирают пленку с поверхности местных рек Пыж и Мулянка. Кроме того, на водоемах установлены боновые заграждения, не позволяющие загрязнению распространяться дальше. Также волонтеры и сотрудники зоопарка помогают на указанных реках птицам и животным, осматривают и очищают их.