Аналитик назвала продукты, которые рекордно подешевели в июне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В июне 2026 года отдельные продукты показали рекордное снижение цены.
- Куриные яйца потеряли за месяц 9,6% прежней стоимости.
- Также подешевели сладкий перец, бананы, чеснок, помидоры, грибы, сливочное масло и некоторые виды сыров, мяса и рыбы.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В июне 2026 года отдельные продукты показали рекордное снижение цены, рассказала агентству "Прайм" старший аналитик инвесткомпании "Риком-Траст" Валерия Попова.
Так, куриные яйца потеряли за месяц 9,6% прежней стоимости — это рекордный показатель.
"Падение обусловлено сочетанием сезонных и отраслевых факторов. В летний период наблюдается естественный рост яйценоскости кур, что увеличивает предложение, а спрос традиционно снижается", — пояснила она.
Также подешевели сладкий перец (3,5%), бананы (3,1%), чеснок (2,8%), помидоры и грибы (1,6%). Причина - сезонный урожай и улучшение логистики. Сливочное масло подешевело на 1,4% из-за роста производства молока в 2025 году. Подешевели некоторые виды сыров, мяса и рыбы.
В годовом выражении плодоовощная продукция упала на 4,88%, сливочное масло — на 8,54%, крупы — на 2,1%. Это связано с ростом отечественного производства, усилением конкуренции и рекордным урожаем, заключила Попова.
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