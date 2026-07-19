Аналитик назвала продукты, которые рекордно подешевели в июне

Краткий пересказ от РИА ИИ В июне 2026 года отдельные продукты показали рекордное снижение цены.

Куриные яйца потеряли за месяц 9,6% прежней стоимости.

Также подешевели сладкий перец, бананы, чеснок, помидоры, грибы, сливочное масло и некоторые виды сыров, мяса и рыбы.

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В июне 2026 года отдельные продукты показали рекордное снижение цены, рассказала агентству " В июне 2026 года отдельные продукты показали рекордное снижение цены, рассказала агентству " Прайм " старший аналитик инвесткомпании "Риком-Траст" Валерия Попова.

Так, куриные яйца потеряли за месяц 9,6% прежней стоимости — это рекордный показатель.

"Падение обусловлено сочетанием сезонных и отраслевых факторов. В летний период наблюдается естественный рост яйценоскости кур, что увеличивает предложение, а спрос традиционно снижается", — пояснила она.

Также подешевели сладкий перец (3,5%), бананы (3,1%), чеснок (2,8%), помидоры и грибы (1,6%). Причина - сезонный урожай и улучшение логистики. Сливочное масло подешевело на 1,4% из-за роста производства молока в 2025 году. Подешевели некоторые виды сыров, мяса и рыбы.