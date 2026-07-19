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В ПМР отвергли намерение Кишинева погашать долги за счет приднестровцев - РИА Новости, 19.07.2026
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17:28 19.07.2026
В ПМР отвергли намерение Кишинева погашать долги за счет приднестровцев

Депутат ПМР Кравчук: Приднестровье не намерено погашать внешний долг Молдавии

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Приднестровье отвергает намерение властей Молдавии погашать внешний долг за счет приднестровцев, заявил депутат Верховного совета ПМР Вадим Кравчук.
  • Власти Молдавии, по словам Кравчука, намерены навязать Приднестровью "реинтеграцию" и обложить жителей левобережья Днестра псевдо-НДС и акцизами.
ТИРАСПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Приднестровье отвергает намерение властей Молдавии погашать внешний долг за счет приднестровцев, заявил депутат верховного совета (парламента) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Кравчук.
Как отметил депутат, экономика Молдавии находится "на грани краха". По его словам, власти спасают госбюджет многомиллионными займами, живут за счет европейских траншей, "десятилетиями копят долги".
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"Расплачиваться за кредиты Молдовы перед Евросоюзом будет каждый житель страны. Более того, решить финансовый вопрос Кишинев хочет в том числе за счет приднестровцев. В Приднестровье такое намерение отвергают и категорически не согласны с такими планами", - сказал Кравчук в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
По данным Нацбанка Молдавии (НБМ), на конец первого квартала 2026 года валовой внешний долг увеличился на 4,1% по сравнению с показателями конца прошлого года, достигнув 10,52 миллиарда евро.
"Как будут погашать власти Молдовы такой колоссальный долг, нет внятного ответа и плана. Но мы знаем, что Кишинев намерен нам навязать так называемую "реинтеграцию" и обложить наших людей псевдо-НДС и акцизами. Мы сегодня уже имеем факты. Когда таможенные пошлины, экологические платежи наших экономических агентов не возвращаются в Приднестровье, а остаются в бюджете Республики Молдова", - отметил приднестровский депутат.
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Он напомнил, что Кишинев при этом совершенно не интересует, как живут и будут жить жители левобережья Днестра.
"Нам нужно выполнять социальные обязательства, выдавать пенсии, содержать дома престарелых, кормить сирот в домах-интернатах, а не погашать в ущерб себе долги молдавских властей. Надеюсь, что в Кишиневе это осознают", - подчеркнул Кравчук.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Молдавии территорией.
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В миреМолдавияКишиневПриднестровская Молдавская Республика
 
 
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