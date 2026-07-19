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В России потушили 30 лесных пожаров за сутки - РИА Новости, 19.07.2026
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10:02 19.07.2026
В России потушили 30 лесных пожаров за сутки

В России потушили 30 лесных пожаров на площади свыше 3 тыс гектаров за сутки

© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкСотрудники пожарной охраны МЧС России борются с последствиями природных пожаров
Сотрудники пожарной охраны МЧС России борются с последствиями природных пожаров - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Сотрудники пожарной охраны МЧС России борются с последствиями природных пожаров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За сутки лесопожарные службы потушили 30 пожаров в 12 регионах России на площади свыше 3 тысяч гектаров.
  • К полуночи в десяти регионах России продолжали тушить 113 лесных пожаров на площади более 109 тысяч гектаров.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы потушили в российских регионах 30 пожаров за сутки на площади свыше 3 тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
«
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в 12 регионах России лесопожарными силами ликвидировано 30 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 3039 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи в десяти регионах России тушили 113 лесных пожаров на площади более 109 тысяч гектаров.
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