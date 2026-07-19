В России потушили 30 лесных пожаров за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За сутки лесопожарные службы потушили 30 пожаров в 12 регионах России на площади свыше 3 тысяч гектаров.
- К полуночи в десяти регионах России продолжали тушить 113 лесных пожаров на площади более 109 тысяч гектаров.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы потушили в российских регионах 30 пожаров за сутки на площади свыше 3 тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
К полуночи в десяти регионах России тушили 113 лесных пожаров на площади более 109 тысяч гектаров.