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Пожары от атак ВСУ нанесли масштабный урон заповеднику "Аскания-Нова" - РИА Новости, 19.07.2026
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14:45 19.07.2026 (обновлено: 14:51 19.07.2026)
Пожары от атак ВСУ нанесли масштабный урон заповеднику "Аскания-Нова"

Пожары от атак ВСУ нанесли самый масштабный урон заповеднику "Аскания-Нова"

© Фото : Биосферный заповедник "Аскания-Нова" им. Ф.Э. Фальц-Фейна/TelegramПожар после атак беспилотников ВСУ в заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области
Пожар после атак беспилотников ВСУ в заповеднике Аскания-Нова в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Фото : Биосферный заповедник "Аскания-Нова" им. Ф.Э. Фальц-Фейна/Telegram
Пожар после атак беспилотников ВСУ в заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожары, возникшие из-за атак беспилотников ВСУ, нанесли биосферному степному заповеднику «Аскания-Нова» в Херсонской области самый масштабный урон за последние несколько десятилетий.
  • В результате пожаров пострадали уникальные популяции редких и краснокнижных растений, животных и птиц.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Пожары, возникшие из-за атак беспилотников ВСУ, нанесли старейшему в мире биосферному степному заповеднику "Аскания-Нова" в Херсонской области самый масштабный урон за последние несколько десятилетий, сообщил РИА Новости директор учреждения Дмитрий Мещеряков.
Ранее сообщалось, что пожары уничтожили свыше 3 тысяч гектаров степной части заповедника.
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"Ущерб устанавливается, но уже сейчас можно сказать, что ландшафтному комплексу заповедника нанесен самый масштабный урон за последние несколько десятилетий", - сказал Мещеряков.
По его словам, в результате пожаров пострадали уникальные популяции редких и краснокнижных растений, животных и птиц.
Биосферный заповедник "Аскания-Нова" - особо охраняемая природная территория в Херсонской области. Это старейший в мире степной заповедник. Основан в конце XIX века российским помещиком немецкого происхождения Фридрихом Фальц-Фейном. В состав заповедника входят типчаково-ковыльная степь – эталон степей планеты, дендрологический и зоологический парк. Общая площадь превышает 33 тысячи гектаров.
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