Пожары от атак ВСУ нанесли масштабный урон заповеднику "Аскания-Нова"

Пожар после атак беспилотников ВСУ в заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области

Пожар после атак беспилотников ВСУ в заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Пожары, возникшие из-за атак беспилотников ВСУ, нанесли биосферному степному заповеднику «Аскания-Нова» в Херсонской области самый масштабный урон за последние несколько десятилетий.

В результате пожаров пострадали уникальные популяции редких и краснокнижных растений, животных и птиц.

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Пожары, возникшие из-за атак беспилотников ВСУ, нанесли старейшему в мире биосферному степному заповеднику "Аскания-Нова" в Херсонской области самый масштабный урон за последние несколько десятилетий, сообщил РИА Новости директор учреждения Дмитрий Мещеряков.

Ранее сообщалось, что пожары уничтожили свыше 3 тысяч гектаров степной части заповедника.

"Ущерб устанавливается, но уже сейчас можно сказать, что ландшафтному комплексу заповедника нанесен самый масштабный урон за последние несколько десятилетий", - сказал Мещеряков.

По его словам, в результате пожаров пострадали уникальные популяции редких и краснокнижных растений, животных и птиц.