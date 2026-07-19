В Ногинске потушили пожар на нефтебазе

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске.

Глава Богородского округа Денис Семенов сообщил, что пожар на нефтебазе потушили.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Пожар на нефтебазе в Ногинске потушен, в городе восстанавливается движение на перекрытых участках дорог, сообщил глава Богородского округа Денис Семенов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в субботу в результате падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске. Позднее Семенов предупредил жителей округа о перекрытии ряда дорог и перекрестков в городе, отметив, что оно сохранится до полного устранения пожара на нефтебазе.

« "Пожар потушен. Благодарю экстренные службы за оперативную и слаженную работу!" - написал Семенов в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас в Богородском округе постепенно восстанавливается движение автобусов, поэтапно снимаются временные ограничения на перекрестках.