Рейтинг@Mail.ru
В Ногинске потушили пожар на нефтебазе - РИА Новости, 19.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:53 19.07.2026 (обновлено: 09:54 19.07.2026)
В Ногинске потушили пожар на нефтебазе

В Ногинске потушили пожар на нефтебазе после падения беспилотника

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в медиабанк
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске.
  • Глава Богородского округа Денис Семенов сообщил, что пожар на нефтебазе потушили.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Пожар на нефтебазе в Ногинске потушен, в городе восстанавливается движение на перекрытых участках дорог, сообщил глава Богородского округа Денис Семенов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в субботу в результате падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске. Позднее Семенов предупредил жителей округа о перекрытии ряда дорог и перекрестков в городе, отметив, что оно сохранится до полного устранения пожара на нефтебазе.
«

"Пожар потушен. Благодарю экстренные службы за оперативную и слаженную работу!" - написал Семенов в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас в Богородском округе постепенно восстанавливается движение автобусов, поэтапно снимаются временные ограничения на перекрестках.
"Совсем скоро все дороги будут открыты. Просьба к водителям и пассажирам учитывать текущую обстановку", - добавил Семенов.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
В Ногинске два человека пострадали при атаке украинских беспилотников
18 июля, 08:09
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияНогинскМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала