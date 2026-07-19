В Тамбовской области в больницах остаются 12 пострадавших при атаке БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При атаке украинских беспилотников на логистический центр в Котовске 12 пострадавших остаются в больницах Тамбовской области.
- Состояние 11 пациентов оценивается как средней тяжести, одного — как тяжелое.
- Десять пострадавших перевезены на лечение в Москву.
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Двенадцать пострадавших при атаке на склад в Котовске остаются в больницах Тамбовской области, из них один в тяжелом состоянии, сообщило правительство региона.
Ранее Минздрав РФ сообщил, что десять пострадавших перевезены на лечение в Москву.
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"В больницах Тамбовской области остаются 12 человек, пострадавших при атаке украинских беспилотников на логистический центр в Котовске… Состояние 11 пациентов оценивается как средней тяжести, одного – как тяжелое", - говорится в сообщении.
Как сообщили в министерстве здравоохранения Тамбовской области, в настоящее время один пострадавший продолжает лечение в больнице Котовска, девять – в Городской клинической больнице имени Архиепископа Луки, еще двое – в Тамбовской областной клинической больнице имени В.Д. Бабенко.
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов ранее сообщил, что украинские БПЛА в ночь на субботу попали в логистический центр Wildberries в Котовске в Тамбовской области. В результате погибли семь человек. По последним данным, 25 человек пострадали, из них 22 были госпитализированы. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.