В Тамбовской области в больницах остаются 12 пострадавших при атаке БПЛА

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Двенадцать пострадавших при атаке на склад в Котовске остаются в больницах Тамбовской области, из них один в тяжелом состоянии, сообщило правительство региона.

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов ранее сообщил, что украинские БПЛА в ночь на субботу попали в логистический центр Wildberries в Котовске в Тамбовской области. В результате погибли семь человек. По последним данным, 25 человек пострадали, из них 22 были госпитализированы. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.