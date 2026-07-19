Минздрав рассказал о пострадавших при атаке ВСУ на склад в Котовске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При атаке ВСУ на логистический центр в Тамбовской области погибли семь человек, 22 пострадавших находятся на лечении в больницах.
- Восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии, оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Двадцать два пострадавших при атаке ВСУ на логистический центр в Тамбовской области находятся на лечении в больницах, восемь из них в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов в субботу сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске. В результате погибли семь человек, 25 пострадали, из них 22 госпитализированы. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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"Всего на стационарном лечении сейчас находятся 22 пострадавших, восемь из них - в тяжелом состоянии, состояние 14 - средней степени тяжести. Еще девять человек получили помощь врачей амбулаторно", - сказал Кузнецов.
Он добавил, что оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
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