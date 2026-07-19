Минздрав рассказал о пострадавших при атаке ВСУ на склад в Котовске

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Двадцать два пострадавших при атаке ВСУ на логистический центр в Тамбовской области находятся на лечении в больницах, восемь из них в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.