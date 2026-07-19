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Число пострадавших при атаке дрона в Белгородской области выросло до пяти - РИА Новости, 19.07.2026
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09:19 19.07.2026
Число пострадавших при атаке дрона в Белгородской области выросло до пяти

Число пострадавших при атаке дрона ВСУ на автобус в Дубовом выросло до 5 человек

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки дрона ВСУ на автобус в поселке Дубовое Белгородской области погиб один мирный житель.
  • Количество раненых возросло до пяти, среди них ребенок. Двое мужчин находятся в больнице, один из них — в тяжелом состоянии.
БЕЛГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате атаки дрона ВСУ на автобус в поселке Дубовое Белгородской области выросло до пяти, сообщили в оперативном штабе региона.
Врио губернатора Александр Шуваев в субботу вечером информировал, что дрон ударил по пассажирскому автобусу в поселке Дубовое Белгородского округа, один мирный житель погиб, четверо, среди которых ребенок, получили ранения.
"В поселке Дубовое в результате атаки дрона на пассажирский автобус погиб мужчина. Количество раненых возросло до пяти. Шестнадцатилетняя девушка находится на стационарном лечении в детской областной клинической больнице. Двое мужчин госпитализированы в городскую больницу №2 города Белгорода. Один из них находится в тяжелом состоянии", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что еще две пострадавшие после оказания помощи отпущены домой.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородАлександр ШуваевВооруженные силы Украины
 
 
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