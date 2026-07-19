В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала мирная жительница

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Солохи Белгородского округа FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль.
- Мирная жительница получила множественные осколочные ранения ног и была транспортирована в городскую больницу Белгорода.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Мирная жительница ранена в результате удара FPV-дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона.
Транспортное средство повреждено. Уточняется, что женщину со множественными осколочными ранениями ног бригада скорой транспортирует в городскую больницу Белгорода.
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