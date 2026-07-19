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Жителей Свердловской области предупредили о сильных дождях и грозах - РИА Новости, 19.07.2026
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12:50 19.07.2026
Жителей Свердловской области предупредили о сильных дождях и грозах

МЧС предупредило жителей Свердловской области о сильных дождях в понедельник

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСильный дождь
Сильный дождь - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ГУ МЧС по Свердловской области предупредило о сильных дождях и грозах, которые ожидаются 20 июля на территории Свердловской области.
  • Из-за обильных осадков в ряде муниципалитетов Свердловской области начался паводок, в десяти муниципалитетах объявили режим ЧС.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. ГУ МЧС по Свердловской области предупредило местных жителей о сильных дождях и грозах, которые пройдут в понедельник.
Сильные дожди начались в Екатеринбурге и на территории Свердловской области 29 июня, из-за обильных осадков в ряде муниципалитетов начался паводок.
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"По данным синоптиков, 20 июля местами на территории Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы, порывы ветра до 18 метров в секунду", – говорится в сообщении.
По данным регионального главка МЧС и местных властей, в десяти муниципалитетах региона из-за паводка объявлен режим ЧС.
Департамент информационной политики региона ранее сообщил, что более 5 тысяч участков и порядка 1 тысячи домов в разных муниципалитетах Свердловской области освободили от воды. При этом остаются затопленными 11 низководных мостов, временно ограничено автотранспортное сообщение с 31 населенными пунктами и пешеходное сообщение – с одним.
Ранее главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко рассказала журналистам, что подобный избыток осадков в летний период на территории Свердловской области, вызвавший паводок, является беспрецедентным.
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