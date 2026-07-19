Жителей Свердловской области предупредили о сильных дождях и грозах

Краткий пересказ от РИА ИИ ГУ МЧС по Свердловской области предупредило о сильных дождях и грозах, которые ожидаются 20 июля на территории Свердловской области.

Из-за обильных осадков в ряде муниципалитетов Свердловской области начался паводок, в десяти муниципалитетах объявили режим ЧС.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. ГУ МЧС по Свердловской области предупредило местных жителей о сильных дождях и грозах, которые пройдут в понедельник.

Сильные дожди начались в Екатеринбурге и на территории Свердловской области 29 июня, из-за обильных осадков в ряде муниципалитетов начался паводок.

"По данным синоптиков, 20 июля местами на территории Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы, порывы ветра до 18 метров в секунду", – говорится в сообщении

По данным регионального главка МЧС и местных властей, в десяти муниципалитетах региона из-за паводка объявлен режим ЧС.

Департамент информационной политики региона ранее сообщил, что более 5 тысяч участков и порядка 1 тысячи домов в разных муниципалитетах Свердловской области освободили от воды. При этом остаются затопленными 11 низководных мостов, временно ограничено автотранспортное сообщение с 31 населенными пунктами и пешеходное сообщение – с одним.