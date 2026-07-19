В одном из округов Пермского края ввели режим ЧС из-за непогоды

Краткий пересказ от РИА ИИ В Октябрьском округе Пермского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обильных осадков.

Подтоплены населенные пункты Верх-Ирень, Атнягузи, Мостовая.

Для пострадавших жителей открыли два пункта временного размещения.

ПЕРМЬ, 19 июл - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Октябрьском округе в Пермском крае из-за обильных осадков, подтоплены три населенных пункта, сообщил глава муниципалитета Георгий Поезжаев.

"На всей территории муниципалитета был введен режим чрезвычайной ситуации... В связи с обильными осадками произошло частичное подтопление населенных пунктов Верх-Ирень, Атнягузи, Мостовая", - написал глава на странице в соцсети " ВКонтакте ".

Он отметил, что для жителей, пострадавших от дождевого паводка, открыты два пункта временного размещения в Октябрьском и Сарсинском домах культуры.

По словам Поезжаева, также сильный поток воды идет вниз по течению в населенные пункты Енапаево, Усть-Арий, Колтаево, Ишимово, Самарово, Уразметьево, Бикбай и Биктулка.

В округе работают сотрудники МЧС , состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По данным центра геоинформационных систем Пермского университета, в субботу за 12 часов в Октябрьском выпало 87 миллиметров осадков, что привело к наводнению. Это самый сильный дождь в крае за последние 11 лет, с 25 июня 2015 года.