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В одном из округов Пермского края ввели режим ЧС из-за непогоды - РИА Новости, 19.07.2026
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10:17 19.07.2026 (обновлено: 11:30 19.07.2026)
В одном из округов Пермского края ввели режим ЧС из-за непогоды

В Октябрьском округе Пермского края ввели режим ЧС из-за сильных ливней

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкСильный ливень в Москве
Сильный ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Октябрьском округе Пермского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обильных осадков.
  • Подтоплены населенные пункты Верх-Ирень, Атнягузи, Мостовая.
  • Для пострадавших жителей открыли два пункта временного размещения.
ПЕРМЬ, 19 июл - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Октябрьском округе в Пермском крае из-за обильных осадков, подтоплены три населенных пункта, сообщил глава муниципалитета Георгий Поезжаев.
"На всей территории муниципалитета был введен режим чрезвычайной ситуации... В связи с обильными осадками произошло частичное подтопление населенных пунктов Верх-Ирень, Атнягузи, Мостовая", - написал глава на странице в соцсети "ВКонтакте".
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Он отметил, что для жителей, пострадавших от дождевого паводка, открыты два пункта временного размещения в Октябрьском и Сарсинском домах культуры.
По словам Поезжаева, также сильный поток воды идет вниз по течению в населенные пункты Енапаево, Усть-Арий, Колтаево, Ишимово, Самарово, Уразметьево, Бикбай и Биктулка.
В округе работают сотрудники МЧС, состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
По данным центра геоинформационных систем Пермского университета, в субботу за 12 часов в Октябрьском выпало 87 миллиметров осадков, что привело к наводнению. Это самый сильный дождь в крае за последние 11 лет, с 25 июня 2015 года.
Ранее региональное ГУМЧС РФ сообщило, что в выходные в Пермском крае ожидается сильный ливень.
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