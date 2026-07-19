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На Урале вода отошла от более чем пяти тысяч участков и тысячи домов - РИА Новости, 19.07.2026
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12:53 19.07.2026 (обновлено: 13:27 19.07.2026)
На Урале вода отошла от более чем пяти тысяч участков и тысячи домов

В Свердловской области вода отошла от более чем 5 тысяч участков и тысячи домов

© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской областиНаводнение в Свердловской области
Наводнение в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
Наводнение в Свердловской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более пяти тысяч участков и около тысячи домов в Свердловской области освободились от воды.
  • На реках Ирбит, Тагил, Нейва и Сосьва фиксируется снижение уровня воды.
  • За ситуацией на реке Тура установлен особый контроль из-за прогноза достижения максимальных гидрологических отметок в период с 20 по 22 июля.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Более 5 тысяч участков и порядка 1 тысячи домов в разных муниципалитетах Свердловской области освободили от воды, сообщает департамент информационной политики региона.
Власти уточнили, что по состоянию на воскресенье, на реках Ирбит, Тагил, Нейва и Сосьва фиксируется снижение уровня воды.
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"Наблюдается улучшение паводковой обстановки в Талицком, Гаринском, Горноуральском и Первоуральском муниципальных округах, в районе Нижнего Тагила. Всего освободились от воды более пяти тысяч участков и порядка тысячи домов в разных муниципалитетах", – говорится в сообщении.
В департаменте отметили, что движение на 76-м километре региональной автодороги Серов – Североуральск – Ивдель открыто, организовано реверсивное движение по одной полосе. Всего остаются затопленными 11 низководных мостов, временно ограничено автотранспортное сообщение с 31 населенным пунктом и пешеходное сообщение – с одним.
"Особый контроль установлен за ситуацией на реке Тура (Туринский муниципальный округ), где в период 20-22 июля прогнозируется достижение максимальных гидрологических отметок", – заключили в ведомстве.
Сильные дожди начались в Екатеринбурге и на территории Свердловской области 29 июня, из-за обильных осадков в ряде муниципалитетов начался паводок. По данным регионального главка МЧС и местных властей, в 10 муниципалитетах региона объявлен режим ЧС из-за паводка.
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