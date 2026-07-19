На Урале вода отошла от более чем пяти тысяч участков и тысячи домов

Краткий пересказ от РИА ИИ Более пяти тысяч участков и около тысячи домов в Свердловской области освободились от воды.

На реках Ирбит, Тагил, Нейва и Сосьва фиксируется снижение уровня воды.

За ситуацией на реке Тура установлен особый контроль из-за прогноза достижения максимальных гидрологических отметок в период с 20 по 22 июля.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Более 5 тысяч участков и порядка 1 тысячи домов в разных муниципалитетах Свердловской области освободили от воды, сообщает департамент информационной политики региона.

Власти уточнили, что по состоянию на воскресенье, на реках Ирбит , Тагил, Нейва и Сосьва фиксируется снижение уровня воды.

"Наблюдается улучшение паводковой обстановки в Талицком, Гаринском, Горноуральском и Первоуральском муниципальных округах, в районе Нижнего Тагила . Всего освободились от воды более пяти тысяч участков и порядка тысячи домов в разных муниципалитетах", – говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что движение на 76-м километре региональной автодороги Серов – Североуральск – Ивдель открыто, организовано реверсивное движение по одной полосе. Всего остаются затопленными 11 низководных мостов, временно ограничено автотранспортное сообщение с 31 населенным пунктом и пешеходное сообщение – с одним.

"Особый контроль установлен за ситуацией на реке Тура (Туринский муниципальный округ), где в период 20-22 июля прогнозируется достижение максимальных гидрологических отметок", – заключили в ведомстве.