В Каменске-Уральском ливни подтопили перинатальный центр

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Краткий пересказ от РИА ИИ В Каменске-Уральском ливнями подтопило кровлю перинатального центра.

Женщин Каменск-Уральской зоны временно перенаправляют для родов в родильные дома Екатеринбурга.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Кровлю перинатального центра подтопило в Каменске-Уральском Свердловской области, женщин временно перенаправляют для родов в родильные дома Екатеринбурга, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

"Что касается Каменска-Уральского , там прошли очень сильные осадки, в результате чего, к сожалению, подтопило кровлю перинатального центра… Постараемся максимально быстро принять решения по восстановлению", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона Татьяны Савиновой.

Женщин Каменск-Уральской зоны переведут для родов в родильные дома Екатеринбурга , добавила она.

Савинова отметила, что в Каменск-Уральский выехали сотрудники минздрава, чтобы оценить объем работ, сроков и финансовые ресурсы на восстановление. В сам перинатальный центр направили врачей-эпидемиологов – они оценят санитарно-эпидемиологическую обстановку внутри и проработают возможность развернуть родовые залы на нижних этажах медучреждения, добавляется в сообщении.

В субботу глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов сообщал, что из-за ливней в некоторых районах города возникли подтопления.