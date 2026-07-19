Рейтинг@Mail.ru
В Каменске-Уральском ливни подтопили перинатальный центр - РИА Новости, 19.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:02 19.07.2026
В Каменске-Уральском ливни подтопили перинатальный центр

В Каменске-Уральском ливнями подтопило кровлю перинатального центра

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Каменске-Уральском ливнями подтопило кровлю перинатального центра.
  • Женщин Каменск-Уральской зоны временно перенаправляют для родов в родильные дома Екатеринбурга.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Кровлю перинатального центра подтопило в Каменске-Уральском Свердловской области, женщин временно перенаправляют для родов в родильные дома Екатеринбурга, сообщила пресс-служба регионального минздрава.
"Что касается Каменска-Уральского, там прошли очень сильные осадки, в результате чего, к сожалению, подтопило кровлю перинатального центра… Постараемся максимально быстро принять решения по восстановлению", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона Татьяны Савиновой.
Паводок в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Синоптик рассказал о количестве осадков в Свердловской области в выходные
17 июля, 15:12
Женщин Каменск-Уральской зоны переведут для родов в родильные дома Екатеринбурга, добавила она.
Савинова отметила, что в Каменск-Уральский выехали сотрудники минздрава, чтобы оценить объем работ, сроков и финансовые ресурсы на восстановление. В сам перинатальный центр направили врачей-эпидемиологов – они оценят санитарно-эпидемиологическую обстановку внутри и проработают возможность развернуть родовые залы на нижних этажах медучреждения, добавляется в сообщении.
В субботу глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов сообщал, что из-за ливней в некоторых районах города возникли подтопления.
Сильные дожди начались в Екатеринбурге и на территории Свердловской области 29 июня, из-за обильных осадков в ряде муниципалитетов начался паводок. По данным регионального главка МЧС и местных властей, в 10 муниципалитетах региона объявлен режим ЧС из-за паводка.
Подъем уровня воды в реке Ница в Ирбите Свердловской области - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
В Свердловской области уровень воды в реке Ница вырос на 54 сантиметра
15 июля, 08:52
 
Каменск-УральскийЕкатеринбургСвердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала