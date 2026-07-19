В Каменске-Уральском ливни подтопили перинатальный центр

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Каменске-Уральском ливнями подтопило кровлю перинатального центра.
- Женщин Каменск-Уральской зоны временно перенаправляют для родов в родильные дома Екатеринбурга.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Кровлю перинатального центра подтопило в Каменске-Уральском Свердловской области, женщин временно перенаправляют для родов в родильные дома Екатеринбурга, сообщила пресс-служба регионального минздрава.
"Что касается Каменска-Уральского, там прошли очень сильные осадки, в результате чего, к сожалению, подтопило кровлю перинатального центра… Постараемся максимально быстро принять решения по восстановлению", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона Татьяны Савиновой.
Женщин Каменск-Уральской зоны переведут для родов в родильные дома Екатеринбурга, добавила она.
Савинова отметила, что в Каменск-Уральский выехали сотрудники минздрава, чтобы оценить объем работ, сроков и финансовые ресурсы на восстановление. В сам перинатальный центр направили врачей-эпидемиологов – они оценят санитарно-эпидемиологическую обстановку внутри и проработают возможность развернуть родовые залы на нижних этажах медучреждения, добавляется в сообщении.
В субботу глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов сообщал, что из-за ливней в некоторых районах города возникли подтопления.
Сильные дожди начались в Екатеринбурге и на территории Свердловской области 29 июня, из-за обильных осадков в ряде муниципалитетов начался паводок. По данным регионального главка МЧС и местных властей, в 10 муниципалитетах региона объявлен режим ЧС из-за паводка.