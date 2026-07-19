Краткий пересказ от РИА ИИ Пленный военнослужащий 109-й бригады территориальной обороны Украины Людвиг Малаховский рассказал, что он сам падал в голодный обморок из-за нехватки продовольствия.

Продовольствие украинское командование доставляло один раз в три дня, и его было недостаточно.

Проблемы со снабжением украинских подразделений на передовой, включая дефицит продовольствия, неоднократно подтверждались показаниями пленных и данными радиоперехватов.

ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские военные падали в голодные обмороки из-за нехватки продовольствия на позициях, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий 109-й бригады территориальной обороны Украины Людвиг Малаховский.

"У меня был (голодный обморок - ред.)… По трое суток не кушали, воды вообще не было", - сказал пленный, отвечая на вопрос, были ли у украинских военных голодные обмороки.

Он добавил, что украинское командование доставляло продовольствие один раз в три дня. На четверых военных продовольственная посылка состояла из двух банок тушенки, лапши быстрого приготовления, чая и сахара.

По словам пленного, воду украинские военные брали из ручья, находившегося неподалеку от их позиций, а с наступлением морозов были вынуждены топить снег.

« "Кофе, молотый кофе, тоже один раз (прислали - ред.) большую пачку, просто так жевали", - пожаловался Малаховский.