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Пленный рассказал о голодных обмороках в рядах ВСУ - РИА Новости, 19.07.2026
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Пленный рассказал о голодных обмороках в рядах ВСУ

Военные ВСУ падали в обмороки из-за нехватки продовольствия на позициях

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пленный военнослужащий 109-й бригады территориальной обороны Украины Людвиг Малаховский рассказал, что он сам падал в голодный обморок из-за нехватки продовольствия.
  • Продовольствие украинское командование доставляло один раз в три дня, и его было недостаточно.
  • Проблемы со снабжением украинских подразделений на передовой, включая дефицит продовольствия, неоднократно подтверждались показаниями пленных и данными радиоперехватов.
ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Украинские военные падали в голодные обмороки из-за нехватки продовольствия на позициях, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий 109-й бригады территориальной обороны Украины Людвиг Малаховский.
"У меня был (голодный обморок - ред.)… По трое суток не кушали, воды вообще не было", - сказал пленный, отвечая на вопрос, были ли у украинских военных голодные обмороки.
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Он добавил, что украинское командование доставляло продовольствие один раз в три дня. На четверых военных продовольственная посылка состояла из двух банок тушенки, лапши быстрого приготовления, чая и сахара.
По словам пленного, воду украинские военные брали из ручья, находившегося неподалеку от их позиций, а с наступлением морозов были вынуждены топить снег.
«
"Кофе, молотый кофе, тоже один раз (прислали - ред.) большую пачку, просто так жевали", - пожаловался Малаховский.
Проблемы со снабжением украинских подразделений на передовой, включая острый дефицит продовольствия, воды, боеприпасов и медикаментов, неоднократно подтверждались как показаниями пленных, так и данными радиоперехватов.
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