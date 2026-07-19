Юрист рассказал, кому положен перерасчет пенсии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Перерасчет пенсии в России положен работающим пенсионерам, а также тем, кто накопил трудовой стаж в годы заморозки индексации и увольняется после этого периода.
- Период заморозки индексации для работающих пожилых граждан был с 2016 по 2024 годы.
- С 1 января 2025 года индексация пенсий работающим пенсионерам была возобновлена.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Перерасчет пенсии в России положен работающим пенсионерам, а также тем, кто накопил трудовой стаж в годы заморозки индексации и увольняется после этого периода, сообщил РИА Новости доцент кафедры международного права юридического института Российского университета дружбы народов Станислав Копылов.
Период заморозки индексации в России для работающих пожилых граждан был с 2016 по 2024 годы.
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"Перерасчет положен тем, у кого есть стаж за 2016-2024 годы, а также пенсионерам, которые уже получали страховую пенсию и при этом продолжали работать либо осуществляли иную деятельность, за которую начислялись страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования", - сказал Копылов.
Он уточнил, что после увольнения пенсионеры, работавшие в период с 2016 по 2024 год, получают перерасчет пенсионной выплаты с учетом всех индексаций, которые были пропущены за годы работы. Такой перерасчет производится с первого числа месяца, следующего за увольнением, без подачи заявления.
Копылов добавил, что в тот период работы за пенсионеров продолжали уплачивать страховые взносы, благодаря чему их пенсионные баллы продолжали расти. При этом, добавил эксперт, фактически выплачиваемая пенсия не индексировалась так же, как у неработающих пенсионеров. С 1 января 2025 года индексация пенсий работающим пенсионерам была возобновлена.
По словам Копылова, для категории пенсионеров, которые продолжили работать после выхода на заслуженный отдых, ежегодно пересчитывают страховую пенсионную выплату в августе, максимальная прибавка ограничена тремя пенсионными баллами.
Для выхода на страховую пенсию по старости в 2026 году гражданам необходимо сформировать не менее 30 пенсионных баллов и иметь минимум 15 лет официального страхового стажа.
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