Юрист рассказал, кому положен перерасчет пенсии

Краткий пересказ от РИА ИИ Перерасчет пенсии в России положен работающим пенсионерам, а также тем, кто накопил трудовой стаж в годы заморозки индексации и увольняется после этого периода.

Период заморозки индексации для работающих пожилых граждан был с 2016 по 2024 годы.

С 1 января 2025 года индексация пенсий работающим пенсионерам была возобновлена.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Перерасчет пенсии в России положен работающим пенсионерам, а также тем, кто накопил трудовой стаж в годы заморозки индексации и увольняется после этого периода, сообщил РИА Новости доцент кафедры международного права юридического института Российского университета дружбы народов Станислав Копылов.

Период заморозки индексации в России для работающих пожилых граждан был с 2016 по 2024 годы.

"Перерасчет положен тем, у кого есть стаж за 2016-2024 годы, а также пенсионерам, которые уже получали страховую пенсию и при этом продолжали работать либо осуществляли иную деятельность, за которую начислялись страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования", - сказал Копылов.

Он уточнил, что после увольнения пенсионеры, работавшие в период с 2016 по 2024 год, получают перерасчет пенсионной выплаты с учетом всех индексаций, которые были пропущены за годы работы. Такой перерасчет производится с первого числа месяца, следующего за увольнением, без подачи заявления.

Копылов добавил, что в тот период работы за пенсионеров продолжали уплачивать страховые взносы, благодаря чему их пенсионные баллы продолжали расти. При этом, добавил эксперт, фактически выплачиваемая пенсия не индексировалась так же, как у неработающих пенсионеров. С 1 января 2025 года индексация пенсий работающим пенсионерам была возобновлена.

По словам Копылова, для категории пенсионеров, которые продолжили работать после выхода на заслуженный отдых, ежегодно пересчитывают страховую пенсионную выплату в августе, максимальная прибавка ограничена тремя пенсионными баллами.