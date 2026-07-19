Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку

Краткий пересказ от РИА ИИ СФР с 1 августа пересчитает выплаты по старости работающим пенсионерам, которые отчисляли страховые взносы в 2025 году.

Расчет сделают автоматически, а размер прибавки определят индивидуально в зависимости от количества коэффициентов.

Максимальная сумма составит 470,28 рубля, но фактическое повышение может быть ниже, если заработано меньшее число баллов.

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Работающие пенсионеры могут получить прибавку к пенсии с 1 августа, рассказал РИА Новости член комиссии ОП по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

"Социальный фонд России с 1 августа пересчитает страховую пенсию по старости работающим пенсионерам. Перерасчет будет осуществлен тем пенсионерам, за кого в 2025 году работодатели отчисляли страховые взносы, или же сам пенсионер производил отчисления в СФР", — заявил собеседник агентства.

По его словам, перерасчет сделают автоматически, без подачи заявлений в Соцфонд. Размер прибавки определят индивидуально в зависимости от количества коэффициентов, начисленных за предыдущий год, но не более трех баллов.

« "На 2026-й размер пенсионного балла составляет 156,76 рубля. Соответственно, максимальная прибавка составит 470,28 рубля", — пояснил Машаров.

При этом представитель Общественной палаты подчеркнул, что фактическое повышение может быть ниже, если заработано меньшее число баллов.

Работающим пенсионером считается гражданин, который уже получает выплаты по старости, но продолжает работать и выплачивать страховые взносы. Речь идет о найме по трудовому или гражданско-правовому договору, предпринимательстве, а также о частной практике адвокатов и нотариусов.