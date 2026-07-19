Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- СФР с 1 августа пересчитает выплаты по старости работающим пенсионерам, которые отчисляли страховые взносы в 2025 году.
- Расчет сделают автоматически, а размер прибавки определят индивидуально в зависимости от количества коэффициентов.
- Максимальная сумма составит 470,28 рубля, но фактическое повышение может быть ниже, если заработано меньшее число баллов.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Работающие пенсионеры могут получить прибавку к пенсии с 1 августа, рассказал РИА Новости член комиссии ОП по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
"Социальный фонд России с 1 августа пересчитает страховую пенсию по старости работающим пенсионерам. Перерасчет будет осуществлен тем пенсионерам, за кого в 2025 году работодатели отчисляли страховые взносы, или же сам пенсионер производил отчисления в СФР", — заявил собеседник агентства.
По его словам, перерасчет сделают автоматически, без подачи заявлений в Соцфонд. Размер прибавки определят индивидуально в зависимости от количества коэффициентов, начисленных за предыдущий год, но не более трех баллов.
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"На 2026-й размер пенсионного балла составляет 156,76 рубля. Соответственно, максимальная прибавка составит 470,28 рубля", — пояснил Машаров.
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При этом представитель Общественной палаты подчеркнул, что фактическое повышение может быть ниже, если заработано меньшее число баллов.
Работающим пенсионером считается гражданин, который уже получает выплаты по старости, но продолжает работать и выплачивать страховые взносы. Речь идет о найме по трудовому или гражданско-правовому договору, предпринимательстве, а также о частной практике адвокатов и нотариусов.
При этом самозанятые пенсионеры не относятся к категории работающих, поскольку не обязаны уплачивать страховые взносы в СФР. Однако если гражданин добровольно перечисляет их, он приобретает соответствующий статус.
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