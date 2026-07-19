Средняя пенсия неработающих россиян в июне достигла 26 тысяч рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средний размер пенсионного обеспечения неработающих россиян в июне достиг почти 26 тысяч рублей.
- Самая высокая пенсия неработающих граждан зафиксирована в Чукотском автономном округе — 44 066 рублей.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Средний размер пенсионного обеспечения неработающих россиян в июне достиг почти 26 тысяч рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства, 1 июня средняя пенсия неработающих граждан составила 25 838 рублей. В аналогичный период 2025 года неработающие пенсионеры получали около 24 005 рублей.
Самая высокая пенсия неработающих граждан пришлась на Чукотский автономный округ - 44 066 рублей.
Стал известен средний размер пенсии россиян
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