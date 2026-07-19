Овечкин за два часа до финала ЧМ опубликовал видео со стадиона в Нью-Йорке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Овечкин опубликовал видео со своей супругой Анастасией за два часа до начала финального матча чемпионата мира по футболу.
- Видео было опубликовано в Telegram-канале с подписью «Прибыли с женой на стадион, ждем начала суперфинала».
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин за два часа до начала финального матча чемпионата мира по футболу опубликовал видео со своей супругой Анастасией со стадиона в Нью-Йорке.
Матч за титул между сборными Аргентины и Испании начнется в 22:00 мск.
Хоккеист опубликовал видео с супругой в Telegram-канале с подписью "Прибыли с женой на стадион, ждем начала суперфинала"
Овечкину 40 лет. Он является рекордсменом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по числу голов в регулярных чемпионатах.
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