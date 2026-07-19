Овечкин за два часа до финала ЧМ опубликовал видео со стадиона в Нью-Йорке

Краткий пересказ от РИА ИИ Александр Овечкин опубликовал видео со своей супругой Анастасией за два часа до начала финального матча чемпионата мира по футболу.

Видео было опубликовано в Telegram-канале с подписью «Прибыли с женой на стадион, ждем начала суперфинала».

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин за два часа до начала финального матча чемпионата мира по футболу опубликовал видео со своей супругой Анастасией со стадиона в Нью-Йорке.

Матч за титул между сборными Аргентины и Испании начнется в 22:00 мск.

Хоккеист опубликовал видео с супругой в Telegram-канале с подписью "Прибыли с женой на стадион, ждем начала суперфинала"