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Овчинский: выбран подрядчик для трех ЖК по реновации в Обручевском районе - РИА Новости, 19.07.2026
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18:28 19.07.2026
Овчинский: выбран подрядчик для трех ЖК по реновации в Обручевском районе

Овчинский: определен подрядчик для трех домов по реновации на юго-западе Москвы

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Подрядчика для проектирования и возведения трех новостроек по программе реновации в Обручевском районе на юго-западе Москвы определили по результатам открытых торгов, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В Обручевском районе построят три новых жилых комплекса. Территорию вокруг домов благоустроят: оборудуют детские площадки с мягким прорезиненным покрытием, спортивные зоны и места для тихого отдыха. Первые нежилые этажи новостроек отведут под размещение объектов повседневной инфраструктуры. В будущем здесь смогут открыться магазины, кафе, аптеки, досуговые и образовательные центры", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градполитики.
Новые жилые комплексы, суммарная площадь квартир в которых составит более 83 тысяч квадратных метров, будут находиться на улице Архитектора Власова, 33А и 37 и на Профсоюзной улице, 58/32, отметил чиновник.
Для каждого дома разработают индивидуальный проект, учитывающий особенности городской среды и окружающей застройки, подчеркнул руководитель департамента. По его словам, новостройки будут соответствовать стандартам программы реновации, которые подразумевают в том числе просторные холлы, наличие колясочных и предусмотренную безбарьерную среду.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о завершении строительства трехсекционного 11-этажного монолитного жилого комплекса на 140 квартир в рамках программы реновации в районе Щербинка на улице Чапаева, 4. В новостройку переедут 56 семей – 147 жителей трех старых домов на улице Мостотреста.
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
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