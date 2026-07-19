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Овчинский: выбран подрядчик для шести ЖК по реновации в Головинском районе - РИА Новости, 19.07.2026
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15:14 19.07.2026
Овчинский: выбран подрядчик для шести ЖК по реновации в Головинском районе

Овчинский: определен подрядчик для шести домов по реновации на севере Москвы

© Фото : пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Фото : пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Подрядчика для проектирования и строительства шести жилых комплексов по программе реновации в Головинском районе на севере Москвы выбрали в рамках открытых торгов, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
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"На севере столицы запланировано возведение шести домов в рамках программы реновации. Каждый жилой комплекс будет построен по индивидуальному проекту с применением современных строительных технологий и высококачественных материалов. Это позволит обеспечить москвичей надежным и комфортным жильем, рассчитанным на долгие годы эксплуатации", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градполитики.
Общая площадь участков, выбранных для строительства этих домов в Головинском районе, превышает 8,6 гектара, заметил глава департамента. Там возведут жилые комплексы с суммарной площадью квартир в них свыше 218 тысяч квадратных метров, подчеркнул министр.
Первые этажи новостроек, как уточнил чиновник, будут нежилыми: их отведут под коммерческие помещения – аптеки, магазины, пункты выдачи заказов маркетплейсов и другие востребованные сервисы. Детские и спортивные площадки, зоны для прогулок оборудуют во дворах новых многоквартирных домов, добавил Овчинский.
Утвержденная в 2017 году программа реновации затрагивает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 советских многоквартирных домов. За восемь лет практической реализации программы в столице построили около 6,4 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще свыше 10,5 миллиона "квадратов". В 2026-2028 годах в новые дома переедут или начнут переезд по реновации более 215 тысяч жителей столицы.
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав Овчинский
 
 
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