Овчинский: выбран подрядчик для шести ЖК по реновации в Головинском районе

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Подрядчика для проектирования и строительства шести жилых комплексов по программе реновации в Головинском районе на севере Москвы выбрали в рамках открытых торгов, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

« "На севере столицы запланировано возведение шести домов в рамках программы реновации. Каждый жилой комплекс будет построен по индивидуальному проекту с применением современных строительных технологий и высококачественных материалов. Это позволит обеспечить москвичей надежным и комфортным жильем, рассчитанным на долгие годы эксплуатации", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градполитики.

Общая площадь участков, выбранных для строительства этих домов в Головинском районе, превышает 8,6 гектара, заметил глава департамента. Там возведут жилые комплексы с суммарной площадью квартир в них свыше 218 тысяч квадратных метров, подчеркнул министр.

Первые этажи новостроек, как уточнил чиновник, будут нежилыми: их отведут под коммерческие помещения – аптеки, магазины, пункты выдачи заказов маркетплейсов и другие востребованные сервисы. Детские и спортивные площадки, зоны для прогулок оборудуют во дворах новых многоквартирных домов, добавил Овчинский.