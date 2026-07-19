Под Одессой поразили пять резервуаров с горюче-смазочными материалами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Под Одессой поражены пять резервуаров с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ.
- Поражение нанесено противокорабельными ракетами «Оникс», крылатыми ракетами воздушного базирования и барражирующими боеприпасами в районе населенного пункта Новые Беляры.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Пять резервуаров с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ, поражены под Одессой, сообщили в Минобороны РФ.
"Противокорабельными ракетами "Оникс", крылатыми ракетами воздушного базирования и барражирующими боеприпасами нанесено поражение портовой инфраструктуре... в районе населенного пункта Новые Беляры (15 километров северо-восточнее порта "Одесса") – пяти резервуарам с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ", - говорится в сообщении.
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