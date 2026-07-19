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Под Одессой поразили пять резервуаров с горюче-смазочными материалами - РИА Новости, 19.07.2026
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19:11 19.07.2026 (обновлено: 19:19 19.07.2026)
Под Одессой поразили пять резервуаров с горюче-смазочными материалами

МО России: под Одессой поразили пять резервуаров с ГСМ для ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Под Одессой поражены пять резервуаров с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ.
  • Поражение нанесено противокорабельными ракетами «Оникс», крылатыми ракетами воздушного базирования и барражирующими боеприпасами в районе населенного пункта Новые Беляры.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Пять резервуаров с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ, поражены под Одессой, сообщили в Минобороны РФ.
"Противокорабельными ракетами "Оникс", крылатыми ракетами воздушного базирования и барражирующими боеприпасами нанесено поражение портовой инфраструктуре... в районе населенного пункта Новые Беляры (15 километров северо-восточнее порта "Одесса") – пяти резервуарам с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеОдессаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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