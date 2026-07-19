Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харьковской области ликвидированы десять иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ.
- Среди ликвидированных наемников — девять колумбийцев и один парагваец.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В Харьковской области ликвидированы десять иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, украинское командование использует иностранных наемников, в том числе из стран Латинской Америки, пытаясь сдержать наступление российских войск на данном участке фронта.
"За последние сутки была выявлена информация о ликвидации девяти колумбийских наемников и одного парагвайца Андриана Баретто, который, судя по соцсетям, мечтал стать профессиональным футболистом у себя на Родине", - сообщил собеседник.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военнослужащие продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18