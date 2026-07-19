МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В Харьковской области ликвидированы десять иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"За последние сутки была выявлена информация о ликвидации девяти колумбийских наемников и одного парагвайца Андриана Баретто, который, судя по соцсетям, мечтал стать профессиональным футболистом у себя на Родине", - сообщил собеседник.