Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, как мошенники выманивают личные данные у россиян - РИА Новости, 19.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:57 19.07.2026
Эксперт рассказал, как мошенники выманивают личные данные у россиян

Щербаченко: мошенники начали обзванивать жильцов, представляясь старшими по дому

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники в России начали обзванивать жильцов и писать им в мессенджерах, представляясь старшими по дому.
  • Под предлогом оформления документов для ЖКХ они выманивают личные данные.
  • Доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко посоветовал не сообщать личную информацию по телефону или в мессенджерах и использовать официальные каналы управляющей компании для решения вопросов ЖКХ.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Мошенники в России начали обзванивать жильцов и писать им в мессенджерах, представляясь старшими по дому, чтобы под предлогом оформления документов для ЖКХ выманить личные данные, заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
"Мошенники обзванивают жильцов и пишут им в мессенджерах, выдавая себя за старших по дому. Под предлогом оформления документов для ЖКХ они просят предоставить личные данные. Полученную информацию аферисты могут использовать для дальнейшего "развода" жертвы", - рассказал Щербаченко в беседе с "NEWS.ru".
По словам эксперта, настоящие старшие по домам не собирают персональные данные жильцов, поэтому такие запросы поступают только от мошенников.
Щербаченко также посоветовал никогда не сообщать личную информацию по телефону или в мессенджерах. При сомнениях он порекомендовал обращаться напрямую к старшему по дому и использовать официальные каналы управляющей компании для решения вопросов ЖКХ.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
В Петербурге задержали 17-летнюю помощницу телефонных мошенников
Вчера, 14:09
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала