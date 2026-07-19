Эксперт рассказал, как мошенники выманивают личные данные у россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники в России начали обзванивать жильцов и писать им в мессенджерах, представляясь старшими по дому.

Под предлогом оформления документов для ЖКХ они выманивают личные данные.

Доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко посоветовал не сообщать личную информацию по телефону или в мессенджерах и использовать официальные каналы управляющей компании для решения вопросов ЖКХ.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Мошенники в России начали обзванивать жильцов и писать им в мессенджерах, представляясь старшими по дому, чтобы под предлогом оформления документов для ЖКХ выманить личные данные, заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

"Мошенники обзванивают жильцов и пишут им в мессенджерах, выдавая себя за старших по дому. Под предлогом оформления документов для ЖКХ они просят предоставить личные данные. Полученную информацию аферисты могут использовать для дальнейшего "развода" жертвы", - рассказал Щербаченко в беседе с " NEWS.ru ".

По словам эксперта, настоящие старшие по домам не собирают персональные данные жильцов, поэтому такие запросы поступают только от мошенников.