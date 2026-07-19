Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера.. Архивное фото

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера.

Россиянам дали совет, что делать, если мошенники стали чаще звонить

Краткий пересказ от РИА ИИ Доцент Финансового университета Петр Щербаченко рекомендует прекратить размещение в соцсетях информации о командировках и дорогих покупках, если мошенники стали звонить чаще.

Эксперт советует установить самозапрет на кредиты и запретить действия с недвижимостью без личного участия собственника.

Щербаченко рекомендует проверить количество зарегистрированных на вас сим-карт через "Госуслуги", использовать антиспам-сервисы и включить двухфакторную аутентификацию с разными сложными паролями в сервисах.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Необходимо прекратить размещать в социальных сетях информацию о командировках и дорогих покупках, установить самозапрет на кредиты и запретить действия с недвижимостью без личного участия собственника, если мошенники стали звонить чаще, рассказал РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

"Прекратите размещать информацию в соцсетях о собственных командировках, дорогих покупках, купленных билетах", - сказал Щербаченко, отвечая на вопрос, что необходимо делать, если мошенники стали звонить чаще.

Кроме того, эксперт порекомендовал установить самозапрет на кредиты и займы, а также запретить действия с недвижимостью без личного участия собственника.

"Проверьте через "Госуслуги", сколько сим-карт зарегистрировано на вас, используйте антиспам-сервисы, технические средства защиты, которые защищают от спама и нежелательных звонков", - рекомендовал он.