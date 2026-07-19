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Россиянам дали совет, что делать, если мошенники стали чаще звонить - РИА Новости, 19.07.2026
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13:45 19.07.2026
Россиянам дали совет, что делать, если мошенники стали чаще звонить

Доцент Щербаченко: не стоит писать в соцсетях о командировках и дорогих покупках

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера.. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Доцент Финансового университета Петр Щербаченко рекомендует прекратить размещение в соцсетях информации о командировках и дорогих покупках, если мошенники стали звонить чаще.
  • Эксперт советует установить самозапрет на кредиты и запретить действия с недвижимостью без личного участия собственника.
  • Щербаченко рекомендует проверить количество зарегистрированных на вас сим-карт через "Госуслуги", использовать антиспам-сервисы и включить двухфакторную аутентификацию с разными сложными паролями в сервисах.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Необходимо прекратить размещать в социальных сетях информацию о командировках и дорогих покупках, установить самозапрет на кредиты и запретить действия с недвижимостью без личного участия собственника, если мошенники стали звонить чаще, рассказал РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
"Прекратите размещать информацию в соцсетях о собственных командировках, дорогих покупках, купленных билетах", - сказал Щербаченко, отвечая на вопрос, что необходимо делать, если мошенники стали звонить чаще.
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Кроме того, эксперт порекомендовал установить самозапрет на кредиты и займы, а также запретить действия с недвижимостью без личного участия собственника.
"Проверьте через "Госуслуги", сколько сим-карт зарегистрировано на вас, используйте антиспам-сервисы, технические средства защиты, которые защищают от спама и нежелательных звонков", - рекомендовал он.
Щербаченко также посоветовал включить двухфакторную аутентификацию во всех сервисах, которые позволяют это сделать, и установить везде разные сложные пароли, содержащие не менее 12-14 символов.
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