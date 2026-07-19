Россиянам дали совет, что делать, если мошенники стали чаще звонить

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Доцент Финансового университета Петр Щербаченко рекомендует прекратить размещение в соцсетях информации о командировках и дорогих покупках, если мошенники стали звонить чаще.
- Эксперт советует установить самозапрет на кредиты и запретить действия с недвижимостью без личного участия собственника.
- Щербаченко рекомендует проверить количество зарегистрированных на вас сим-карт через "Госуслуги", использовать антиспам-сервисы и включить двухфакторную аутентификацию с разными сложными паролями в сервисах.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Необходимо прекратить размещать в социальных сетях информацию о командировках и дорогих покупках, установить самозапрет на кредиты и запретить действия с недвижимостью без личного участия собственника, если мошенники стали звонить чаще, рассказал РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
"Прекратите размещать информацию в соцсетях о собственных командировках, дорогих покупках, купленных билетах", - сказал Щербаченко, отвечая на вопрос, что необходимо делать, если мошенники стали звонить чаще.
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Кроме того, эксперт порекомендовал установить самозапрет на кредиты и займы, а также запретить действия с недвижимостью без личного участия собственника.
"Проверьте через "Госуслуги", сколько сим-карт зарегистрировано на вас, используйте антиспам-сервисы, технические средства защиты, которые защищают от спама и нежелательных звонков", - рекомендовал он.
Щербаченко также посоветовал включить двухфакторную аутентификацию во всех сервисах, которые позволяют это сделать, и установить везде разные сложные пароли, содержащие не менее 12-14 символов.