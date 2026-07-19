В Госдуме рассказали о новой схеме мошенничества со студентами

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники стали представляться сотрудниками деканатов и выманивать у студентов коды из SMS.

Сотрудники вузов не имеют права запрашивать коды из SMS, пароли или иные данные для доступа к личным аккаунтам на «Госуслугах».

Для борьбы с цифровым мошенничеством необходимо повышать цифровую грамотность граждан и развивать механизмы защиты аккаунтов на государственных сервисах.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Мошенники стали представляться сотрудниками деканатов и под видом оформления учебных документов выманивать у студентов коды из SMS, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.

"Появилась новая схема мошенничества, направленная на российских студентов: злоумышленники стали представляться сотрудниками деканатов и под предлогом оформления учебных документов пытаются получить доступ к аккаунтам граждан на портале "Госуслуги", - сказал Немкин

Он рассказал, что мошенники сообщают студентам о необходимости поставить электронную подпись в ведомостях посещаемости или по итогам завершившейся сессии, а затем просят назвать код из СМС, но на самом деле этот код используется для подтверждения входа или изменения данных в личном кабинете пользователя.

"Особенность этой схемы заключается в том, что аферисты используют максимально реалистичный повод, связанный с учебным процессом. Для студентов вопросы сессии, ведомостей и взаимодействия с деканатом являются привычными, поэтому просьба может не вызвать сразу подозрений. Мошенники рассчитывают именно на доверие к представителям образовательной организации и на желание быстро решить формальный вопрос", - добавил депутат.

Немкин напомнил, что сотрудники вузов не имеют права запрашивать коды из СМС, пароли или иные данные для доступа к личным аккаунтам, а электронная подпись и подтверждение личности не должны оформляться путем передачи секретных кодов третьим лицам по телефону. По его словам, при любых сомнениях необходимо самостоятельно связаться с деканатом через официальные контакты и уточнить информацию.

"Мы видим, что злоумышленники все чаще адаптируют свои схемы под конкретные социальные группы - студентов, пенсионеров, работников организаций. Они используют актуальные жизненные ситуации, чтобы сделать обращение максимально убедительным. Поэтому сегодня особенно важно формировать у граждан устойчивую привычку: никакие коды из сообщений, данные для входа и подтверждения личности нельзя сообщать посторонним", - уточнил парламентарий.

Немкин отметил, что борьба с цифровым мошенничеством требует системного подхода, и необходимо продолжать работу по повышению цифровой грамотности граждан, особенно среди молодежи, развивать механизмы защиты аккаунтов на государственных сервисах и повышать информированность людей о новых способах обмана.