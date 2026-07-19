Поражены суда, с которых ВСУ запускали БПЛА и безэкипажные катера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Севернее острова Змеиный в Черном море поражены два балкера и сухогруз, с которых ВСУ запускали ударные беспилотники и безэкипажные катера.
- В течение дня ВС РФ продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Севернее острова Змеиный в Черном море поражены два балкера и сухогруз, с которых ВСУ запускали ударные беспилотники и безэкипажные катера, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Два морских судна типа "балкер" и "сухогруз" севернее острова Змеиный, с которых ВСУ осуществлялся запуск ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18