Путин поздравил металлургов с профессиональным праздником

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса с Днем металлурга, отметив их вклад в индустриальное развитие страны и укрепление ее оборонно-промышленного и энергетического потенциала.