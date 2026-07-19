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Путин поздравил металлургов с профессиональным праздником - РИА Новости, 19.07.2026
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17:44 19.07.2026
Путин поздравил металлургов с профессиональным праздником

Путин поздравил работников горно-металлургического комплекса с Днем металлурга

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса с Днем металлурга.
  • Путин отметил вклад работников горно-металлургического комплекса в индустриальное развитие регионов, укрепление оборонно-промышленного и энергетического потенциала страны.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса с Днем металлурга, отметив их вклад в индустриальное развитие страны и укрепление ее оборонно-промышленного и энергетического потенциала.
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"Своими производственными победами и творческими свершениями они внесли огромный вклад в индустриальное развитие регионов, в наращивание оборонно-промышленного, энергетического потенциала страны, реализацию крупных инфраструктурных проектов", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент РФ подчеркнул, что профессия металлурга крепка сложившимися традициями, рабочими династиями и товарищеской сплоченностью, а на предприятиях всегда трудились специалисты самой высокой квалификации.
Кроме того, Путин назвал ключевые приоритеты отрасли, среди которых внедрение современных экологических стандартов, передовых технологий и инженерных решений, повышение конкурентоспособности продукции и выход на новые, перспективные рынки.
"Уверен, что вы успешно справитесь с поставленными задачами на благо Отечества и нашего народа", - заключил президент.
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