В мексиканском штате Сакатекас обнаружили тела десяти убитых

Краткий пересказ от РИА ИИ В трех муниципалитетах мексиканского штата Сакатекас обнаружены тела десяти убитых.

Власти начали масштабную операцию по поиску виновных в гибели людей.

Генеральный секретарь правительства штата Родриго Рейес Мугерса отметил, что произошедшее требует "немедленной и решительной реакции государства".

МЕХИКО, 19 июл - РИА Новости. Тела десяти убитых обнаружены в трех муниципалитетах мексиканского штата Сакатекас, власти начали масштабную операцию по поиску виновных в их гибели, сообщил генеральный секретарь правительства штата Родриго Рейес Мугерса.

На кадрах, распространившихся в сети, видно несколько тел, повешенных на мосту в одном из муниципалитетов штата. По данным мексиканских СМИ, среди убитых может быть предприниматель и бывший мэр муниципалитета Сомбререте Игнасио Кастрехон Вальдес - официального подтверждения этой информации пока не поступало.

"Генеральная прокуратура штата сообщила мне, что несколько минут назад были обнаружены тела десяти человек в муниципалитетах Морелос , Пануко и Саин-Альто", - написал Рейес Мугерса в Facebook *.

По словам чиновника, сразу были развернуты масштабные операции в каждом из районов, где были найдены погибшие. В ближайшее время состоится внеочередное заседание оперативной разведывательной группы.

Чиновник отметил, что за последние годы число подобных преступлений в Сакатекасе существенно сократилось благодаря координации силовых структур, однако произошедшее требует "немедленной и решительной реакции государства". Власти намерены активизировать разведывательные мероприятия, следственные действия и координацию между силовыми ведомствами.