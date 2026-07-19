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В мексиканском штате Сакатекас обнаружили тела десяти убитых - РИА Новости, 19.07.2026
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01:56 19.07.2026 (обновлено: 03:50 19.07.2026)
В мексиканском штате Сакатекас обнаружили тела десяти убитых

В Мексике нашли тела десяти человек, несколько из них повешены на мосту

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийСпецназ мексиканской полиции
Спецназ мексиканской полиции - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Спецназ мексиканской полиции . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В трех муниципалитетах мексиканского штата Сакатекас обнаружены тела десяти убитых.
  • Власти начали масштабную операцию по поиску виновных в гибели людей.
  • Генеральный секретарь правительства штата Родриго Рейес Мугерса отметил, что произошедшее требует "немедленной и решительной реакции государства".
МЕХИКО, 19 июл - РИА Новости. Тела десяти убитых обнаружены в трех муниципалитетах мексиканского штата Сакатекас, власти начали масштабную операцию по поиску виновных в их гибели, сообщил генеральный секретарь правительства штата Родриго Рейес Мугерса.
На кадрах, распространившихся в сети, видно несколько тел, повешенных на мосту в одном из муниципалитетов штата. По данным мексиканских СМИ, среди убитых может быть предприниматель и бывший мэр муниципалитета Сомбререте Игнасио Кастрехон Вальдес - официального подтверждения этой информации пока не поступало.
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"Генеральная прокуратура штата сообщила мне, что несколько минут назад были обнаружены тела десяти человек в муниципалитетах Морелос, Пануко и Саин-Альто", - написал Рейес Мугерса в Facebook*.
По словам чиновника, сразу были развернуты масштабные операции в каждом из районов, где были найдены погибшие. В ближайшее время состоится внеочередное заседание оперативной разведывательной группы.
Чиновник отметил, что за последние годы число подобных преступлений в Сакатекасе существенно сократилось благодаря координации силовых структур, однако произошедшее требует "немедленной и решительной реакции государства". Власти намерены активизировать разведывательные мероприятия, следственные действия и координацию между силовыми ведомствами.
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