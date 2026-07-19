Российские школьники завоевали шесть медалей на олимпиаде по математике

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские школьники завоевали 4 золотые и 2 серебряные медали на 67-й Международной математической олимпиаде в Китае.
- Олимпиада объединила участников из более чем 100 стран и включала два тура по три задачи, охватывающие разные области математики.
- Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что высокие результаты российских школьников говорят о силе отечественной образовательной системы и таланте ребят.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российские школьники завоевали 4 золотые и 2 серебряные медали на 67-й Международной математической олимпиаде в Китае, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"Российская сборная показала отличный результат на 67-й Международной математической олимпиаде (IMO), которая прошла в г. Шанхай (Китайская Народная Республика). Шесть участников, представлявших нашу страну, завоевали 4 золотые и 2 серебряные медали", - говорится в сообщении.
Уточняется, что олимпиада объединила участников из более чем 100 стран с пяти континентов. Интеллектуальное состязание включало два тура по три задачи в каждом. Вопросы охватывали разные области математики, в первую очередь геометрию, теорию чисел, алгебру и комбинаторику.
"Ребята стали одними из лидеров среди представителей из более 100 стран. Их увлеченность математикой и естественно-научными дисциплинами создает основу для будущих достижений России! По нашей доброй традиции выражаем особую благодарность родителям и педагогам", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, в свою очередь, подчеркнул, что Международная математическая олимпиада – одно из старейших и наиболее авторитетных интеллектуальных состязаний в мире. И то, что российские школьники из года в год показывают высокие результаты, говорит о силе отечественной образовательной системы и таланте ребят.