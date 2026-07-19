Российские школьники завоевали шесть медалей на олимпиаде по математике

Уточняется, что олимпиада объединила участников из более чем 100 стран с пяти континентов. Интеллектуальное состязание включало два тура по три задачи в каждом. Вопросы охватывали разные области математики, в первую очередь геометрию, теорию чисел, алгебру и комбинаторику.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, в свою очередь, подчеркнул, что Международная математическая олимпиада – одно из старейших и наиболее авторитетных интеллектуальных состязаний в мире. И то, что российские школьники из года в год показывают высокие результаты, говорит о силе отечественной образовательной системы и таланте ребят.