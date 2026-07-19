Мадьяр предложит пост президента Венгрии шахматистке Полгар

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что предложит пост президента страны шахматистке Юдит Полгар.

Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал принятую парламентом поправку, которая предусматривает отстранение его от должности.

Спикер парламента Агнеш Форстхоффер будет исполнять обязанности президента с 20 июля до выборов нового главы государства, которые состоятся в течение 30 дней.

БУДАПЕШТ, 19 июл — РИА Новости. Премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что предложит пост президента всемирно известной шахматистке Юдит Полгар.

В субботу президент Венгрии Тамаш Шуйок заявил, что подписал принятую парламентом поправку, которая предусматривает отстранение его от должности. Исполнять обязанности главы государства будет спикер парламента Агнеш Форстхоффер. Президентские выборы пройдут в течение 30 дней.

"Задача президента — служить и представлять. Каждому венгру и каждого венгра. Юдит Полгар, которую сегодня рекомендуют на пост президента признанные венгерские общественные деятели, — именно такой человек. Поэтому я встречусь с ней завтра и спрошу, готова ли она служить нашей стране в новой роли до принятия новой конституции", — написал Мадьяр в соцсети Facebook*.

Мадьяр отметил, что счел бы "большой честью, если бы она приняла это предложение".

Юдит Полгар — венгерская шахматистка, международный гроссмейстер и сильнейшая шахматистка в истории. Она 26 лет возглавляла мировой женский рейтинг и стала единственной женщиной, вошедшей в первую десятку общего рейтинга ФИДЕ. Полгар побеждала 11 чемпионов мира по шахматам, включая Гарри Каспарова** и Магнуса Карлсена, а также включена во Всемирный зал шахматной славы и удостоена высшей государственной награды Венгрии — ордена Святого Иштвана.

Согласно венгерскому законодательству, для выдвижения кандидата на пост президента Венгрии требуется поддержка пятой части депутатов парламента. Это позволяет оппозиционным партиям выставить своих претендентов.

Для назначения на должность за кандидата должны проголосовать две трети депутатов. Если необходимое число голосов не набрано, то два лидирующих кандидата выходят во второй тур.

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