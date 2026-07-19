В Мурманской области 14 человек пострадали в ДТП с маршруткой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кировске Мурманской области произошло ДТП с участием маршрутного автобуса.
- Водитель и 13 пассажиров, включая ребенка, госпитализированы с различными травмами.
МУРМАНСК, 19 июл – РИА Новости. Водитель маршрутки и 13 пассажиров госпитализированы после ДТП в Кировске Мурманской области, сообщила прокуратура региона.
По предварительной информации, в воскресенье в 14.25 мск на автодороге Апатиты - Кировск 61-летний водитель маршрутного автобуса, следуя из Кировска в Апатиты (рейсовый маршрут 102), из-за внезапного ухудшения самочувствия не справился с управлением и допустил съезд микроавтобуса в кювет с последующим опрокидыванием на бок.
"В результате ДТП водитель и 13 пассажиров маршрутного автобуса, в том числе ребенок, госпитализированы с различными травмами", - говорится в сообщении надзорного органа на платформе "Макс".
Ранее в региональном управлении по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности сообщили, что пассажирский микроавтобус "Газель" с пассажирами опрокинулся в кювет в Кировске Мурманской области, два человека пострадали.