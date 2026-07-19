Ликсутов: ОЭЗ Москвы приняла на работу первый выпуск колледжа НИУ МИЭТ

© Фото : Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы ОЭЗ "Технополис Москва" приняла на работу первый выпуск колледжа НИУ МИЭТ

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Пять компаний-резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" приняли на работу первый выпуск колледжа электроники и информатики Национального исследовательского университета "Московский институт электронной техники" (НИУ МИЭТ), сообщил в воскресенье заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что молодые специалисты получили дипломы техников в области микроэлектроники.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город уделяет особое внимание подготовке кадров для наукоемких отраслей, в том числе в области микроэлектроники. Технический колледж опорного вуза ОЭЗ Москвы — НИУ МИЭТ — развивает формат дуального обучения с предприятиями особой экономической зоны", – приводит пресс-служба пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) слова Ликсутова.

Заместитель мэра добавил, что на базе компаний-резидентов студенты проходят практику и закрепляются на рабочих местах. В ходе обучения они осваивают до четырех профессий, что повышает их конкурентоспособность на рынке труда.

Как отметили в пресс-службе, колледж электроники и информатики НИУ МИЭТ открыл двери для выпускников 9 и 11 классов в 2024 году. Там ведут подготовку востребованных специалистов: техников, монтажников и регулировщиков радиоэлектронной аппаратуры, сборщиков изделий электронной техники, сборщиков микросхем, операторов изделий твердотельной электроники, в том числе по прецизионной фотолитографии и элионным процессам.

С первого курса студенты проходят практику на ключевых предприятиях-партнерах — это завод "Микрон", предприятие "Завод ПРОТОН", научно-производственная компания "НМ-Тех", группа компаний "Электронинвест", научно-производственный центр "Электронные вычислительно-информационные системы" и Зеленоградский нанотехнологический центр.

Те, кто поступил после 11 класса, могут трудоустроиться практически сразу. Первый выпуск уже работает инженерами-разработчиками, операторами технологических установок, операторами фотолитографии 200 миллиметров, операторами-наладчиками обрабатывающих центров с числовым программным управлением и слесарями-сборщиками радиоэлектронной аппаратуры.

Особая экономическая зона "Технополис Москва" в 2026 году отмечает 20-летний юбилей со дня основания. За два десятилетия проект трансформировался из стартовой площадки для инновационных проектов в ключевой хаб отечественной промышленности и центр притяжения для компаний, определяющих технологический суверенитет России. Сегодня на 10 площадках ОЭЗ общей площадью 430 гектаров локализовано производство более 240 высокотехнологичных предприятий, представляющих такие стратегические направления, как микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, ИТ и робототехника. Количество созданных высококвалифицированных рабочих мест составляет 33 тысяч.

Москва развивает площадки для высокотехнологичного бизнеса. Благодаря городским решениям компании получают льготы и создают современные рабочие места. Это вносит вклад в развитие национального проекта "Кадры", который направлен на подготовку специалистов и обеспечение экономики страны квалифицированными сотрудниками.