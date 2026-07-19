В Нью-Йорке два человека умерли из-за вспышки "болезни легионеров"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Нью-Йорке из-за вспышки "болезни легионеров" погибли два человека.
- Подтверждено 72 случая заражения, более 50 человек прошли лечение в больницах.
- Бактерии легионеллы найдены в 76 башнях-охладителях Верхнего Ист-Сайда и в одной в Верхнем Вест-Сайде.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Два человека погибли из-за вспышки "болезни легионеров" в Нью-Йорке, сообщает издание New York Post со ссылкой на местные власти.
"Второй человек скончался от вспышки легионеллеза в Верхнем Ист-Сайде... Новый смертельный случай произошел всего на следующий день после того, как официальные лица из сферы здравоохранения сообщили о первой смерти, связанной со вспышкой в одном из районов Манхэттена в пятницу", - говорится в публикации со ссылкой на заявления главы департамента здравоохранения Нью-Йорка Алистера Мартина.
Как отмечает газета, на данный момент подтверждено 72 случая заражения, более 50 человек были вынуждены пройти лечение в больницах. По состоянию на вечер субботы в лечебных учреждениях в связи со вспышкой легионеллеза оставались девять человек.
В рамках проверки бактерии легионеллы, которые могли вызвать вспышку, были найдены в 76 башнях-охладителях Верхнего Ист-Сайда и в одной в Верхнем Вест-Сайде. Как подчеркивают в департаменте, к 16 июля предписания по дезинфекции были выполнены и источник заражения, судя по всему, уже удалось ликвидировать.
Впервые легионеллез был выявлен в США в 1976 году в Филадельфии среди участников съезда Американского легиона - организации ветеранов боевых действий, созданной после окончания Первой мировой войны. Попадая в дыхательные пути, бактерия вызывает заболевание с симптомами гриппа и приводит к воспалению легких.
Вакцины для предотвращения легионеллеза не существует, однако ранний диагноз и лечение определенными антибиотиками могут снизить тяжесть заболевания и осложнений.