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В Нью-Йорке два человека умерли из-за вспышки "болезни легионеров" - РИА Новости, 19.07.2026
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10:34 19.07.2026 (обновлено: 11:03 19.07.2026)
В Нью-Йорке два человека умерли из-за вспышки "болезни легионеров"

NYP: два человека умерли из-за вспышки легионеллеза в Нью-Йорке

© AP Photo / Francis ChandlerБактерия легионеллы
Бактерия легионеллы - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Francis Chandler
Бактерия легионеллы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нью-Йорке из-за вспышки "болезни легионеров" погибли два человека.
  • Подтверждено 72 случая заражения, более 50 человек прошли лечение в больницах.
  • Бактерии легионеллы найдены в 76 башнях-охладителях Верхнего Ист-Сайда и в одной в Верхнем Вест-Сайде.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Два человека погибли из-за вспышки "болезни легионеров" в Нью-Йорке, сообщает издание New York Post со ссылкой на местные власти.
"Второй человек скончался от вспышки легионеллеза в Верхнем Ист-Сайде... Новый смертельный случай произошел всего на следующий день после того, как официальные лица из сферы здравоохранения сообщили о первой смерти, связанной со вспышкой в одном из районов Манхэттена в пятницу", - говорится в публикации со ссылкой на заявления главы департамента здравоохранения Нью-Йорка Алистера Мартина.
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Как отмечает газета, на данный момент подтверждено 72 случая заражения, более 50 человек были вынуждены пройти лечение в больницах. По состоянию на вечер субботы в лечебных учреждениях в связи со вспышкой легионеллеза оставались девять человек.
В рамках проверки бактерии легионеллы, которые могли вызвать вспышку, были найдены в 76 башнях-охладителях Верхнего Ист-Сайда и в одной в Верхнем Вест-Сайде. Как подчеркивают в департаменте, к 16 июля предписания по дезинфекции были выполнены и источник заражения, судя по всему, уже удалось ликвидировать.
Впервые легионеллез был выявлен в США в 1976 году в Филадельфии среди участников съезда Американского легиона - организации ветеранов боевых действий, созданной после окончания Первой мировой войны. Попадая в дыхательные пути, бактерия вызывает заболевание с симптомами гриппа и приводит к воспалению легких.
Вакцины для предотвращения легионеллеза не существует, однако ранний диагноз и лечение определенными антибиотиками могут снизить тяжесть заболевания и осложнений.
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