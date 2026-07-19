В Нью-Йорке два человека умерли из-за вспышки "болезни легионеров"

Краткий пересказ от РИА ИИ В Нью-Йорке из-за вспышки "болезни легионеров" погибли два человека.

Подтверждено 72 случая заражения, более 50 человек прошли лечение в больницах.

Бактерии легионеллы найдены в 76 башнях-охладителях Верхнего Ист-Сайда и в одной в Верхнем Вест-Сайде.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Два человека погибли из-за вспышки "болезни легионеров" в Нью-Йорке, сообщает издание Два человека погибли из-за вспышки "болезни легионеров" в Нью-Йорке, сообщает издание New York Post со ссылкой на местные власти.

"Второй человек скончался от вспышки легионеллеза в Верхнем Ист-Сайде... Новый смертельный случай произошел всего на следующий день после того, как официальные лица из сферы здравоохранения сообщили о первой смерти, связанной со вспышкой в одном из районов Манхэттена в пятницу", - говорится в публикации со ссылкой на заявления главы департамента здравоохранения Нью-Йорка Алистера Мартина.

Как отмечает газета, на данный момент подтверждено 72 случая заражения, более 50 человек были вынуждены пройти лечение в больницах. По состоянию на вечер субботы в лечебных учреждениях в связи со вспышкой легионеллеза оставались девять человек.

В рамках проверки бактерии легионеллы, которые могли вызвать вспышку, были найдены в 76 башнях-охладителях Верхнего Ист-Сайда и в одной в Верхнем Вест-Сайде. Как подчеркивают в департаменте, к 16 июля предписания по дезинфекции были выполнены и источник заражения, судя по всему, уже удалось ликвидировать.

Впервые легионеллез был выявлен в США в 1976 году в Филадельфии среди участников съезда Американского легиона - организации ветеранов боевых действий, созданной после окончания Первой мировой войны. Попадая в дыхательные пути, бактерия вызывает заболевание с симптомами гриппа и приводит к воспалению легких.